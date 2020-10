La guerra per il pane ​più forte della paura

Il presidente della settima municipalità di Napoli, Maurizio Moschetti, in una drammatica intervista rilasciata ieri a questo giornale, ha sostanzialmente detto che nei tre quartieri affidati alla sua competenza amministrativa, Miano, Secondigliano e San Pietro a Patierno, di fatto, non è possibile sperare di esercitare alcun efficace controllo dell’epidemia e per questo si è spinto ad ipotizzare la chiusura delle scuole per evitare che il contagio, ingestibile in alcuni strati sociali, diventi, attraverso le aule, una vera e propria bomba virale. Le cose, ha aggiunto, non vanno meglio nell’altra municipalità dell’area a Nord di Napoli, l’ottava, nel cui perimetro rientrano i quartieri di Piscinola, Chiaiano, Scampia e Marianella.



Si tratta di aree densamente abitate che insieme assommano il venti per cento dell’intera popolazione cittadina, centottanta mila abitanti in tutto, dove si concentra una fascia consistente di persone in condizione di povertà. L’ impasse, si comprende dalle parole del presidente Moschetti, è duplice. Da un lato, molti suoi amministrati sono talmente poveri da non potersi permettere di restare chiusi in casa. Devono per forza di cose scendere in strada per cercare, in “un modo o nell’altro”, di sbarcare il lunario. Tra questi alcuni sono positivi. Dovrebbero stare in isolamento, ma non ci stanno. Si trovano concretamente nella condizione tante volte sbandierata a sproposito di scegliere tra il rischio del contagio e il rischio di morire di fame. Né, a quanto si legge nell’intervista, la municipalità può contare su una rete di soccorso civico capace di rispondere ai bisogni di questo tipo di popolazione di fatto senza reddito e le cui entrate, quando esistono, sono tanto saltuarie quanto ricavate da fonti in tutti i sensi marginali.



In queste famiglie ci sono bambini che vanno a scuola. Ma in questi quartieri, a differenza di quanto accade altrove, la scuola non può ricorrere all’espediente di tenere metà classe in aula e l’altra a casa nel tentativo di gestire al meglio le riunioni degli studenti e il loro distanziamento. Per restare a casa infatti - e continuare così a beneficiare dell’insegnamento -, quelle stesse famiglie in cui i padri stanno per strada a cercare di mettere insieme il pranzo con la cena dovrebbero poter disporre di computer e connessioni veloci. Appare chiaro a tutti che non è questo il caso. In simili condizioni, la chiusura della scuola significherebbe, come d’altronde è accaduto ai tempi del lockdown nella più generale indifferenza, l’abbandono puro e semplice di bambini e ragazzi al loro destino.



Il paradosso che dunque si trova ad affrontare il presidente Moschetti (e con lui sindaco e presidente della Regione) è quello di dover gestire un dispositivo sanitario che ruota attorno alla disponibilità di un bene che in molti non possiedono: lo spazio domestico. Non semplicemente un posto dove stare, un ricovero quale che sia, ma un luogo da abitare, dove stare insieme e dove al tempo stesso poter godere, quando necessario, di silenzio e di intimità. Insomma una casa.



Napoli non è certo l’unica città a dover fare i conti con periferie che versano in condizioni drammatiche. Più di altre città, tuttavia, Napoli in questi anni ha trionfato nella sfera della comunicazione di massa trasformando le sue periferie nella scena romanzesca di una condizione umana rappresentata a tinte fosche, sulla quale si muovevano forze primordiali: l’avidità, la brama di potere, la fedeltà degli uomini in armi, l’amore, il tradimento, la vendetta. Passioni universali, che dopo aver abitato per secoli dimore principesche, castelli e sale del trono, hanno trovato negli spazi desolati di una vasta e radicale desoggettivazione urbana un’ambientazione efficace.



Ora, il punto è che solo a Napoli questa riproduzione sul terreno della cultura di massa di tutti i cliché della vecchia tragedia ha assunto i tratti abusivi di un’inchiesta sociologica. La pretesa di quei racconti di essere anche una rappresentazione dal vero di uno spaccato sociale ha generato infatti uno strano effetto. Concentrati sulle grandi storie criminali, nessuno si è accorto o vuole vedere la piccola storia di chi più di tutti, ad esempio, è esposto al rischio della dispersione scolastica e se a scuola ci va, venendo da famiglie senza difese dove è più facile che si diffonda il contagio, rischia per questo di dover restare a casa. In altri termini, il massimo di spettacolarizzazione della periferia napoletana ha coinciso in questi anni con il massimo di occultamento della reale situazione di vita delle popolazioni che vi sono confinate. Per la ragione che lo spettacolo e non l’inchiesta sociale, la letteratura di consumo e non il dibattito politico intellettuale hanno presieduto alla rappresentazione di Napoli e del Sud. Un impoverimento culturale, una perdita netta di informazione, che hanno contribuito ad un vero e proprio dileguamento della realtà.



Il paradosso finale è che mentre nessuno al mondo ignora cosa siano Scampia e le sue Vele, nessuno sa veramente qualcosa della vita grama che vi fanno quelli che hanno avuto in sorte di nascere e crescere in quartieri come quello. Abbondano le leggende degli “immortali”, dei vari “Ciro” e “Genny”, ma le vicende quotidiane e concrete degli adolescenti senza scuola e senza una vera prospettiva sono troppo umili per interessare veramente a qualcuno. Il problema napoletano sta anche qua. Non è solo la politica, è l’intera struttura intellettuale della città ad essere venuta meno in questi anni.









© RIPRODUZIONE RISERVATA