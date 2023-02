Sembra tutto così facile per il Napoli, volato a +16 sull’Inter (gioca stasera contro la Samp) con la vittoria sulla Cremonese firmata dai gol della premiatissima ditta Kvara-Osi e di Elmas. Tutto facile e bello: così si rafforza la leadership e si prepara la sfida Champions di martedì 21.

Come era accaduto a La Spezia, gli azzurri non hanno subito messo la marcia alta contro l’ultima in classifica. E la Cremonese ha provato ad approfittarne. Ma è stato un attimo, perché il Napoli ha preso il pieno controllo della partita con la rete di Kvaratskhelia, che ha festeggiato nel modo più esaltante i 22 anni. E pensare che appena dodici mesi fa si preparava a cambiare squadra (e vita) lasciando la Russia, dopo l’attacco militare all’Ucraina, e a tornare in Georgia. Il Napoli gli ha concesso la vera ribalta internazionale e lui sta onorando questo impegno, così come fa Osimhen, che ha segnato per la sesta volta consecutiva. Come la squadra, Victor sta facendo il vuoto in classifica cannonieri e merita di festeggiare questo titolo, vinto per l’ultima volta da un azzurro sette anni fa, con Higuain (36 reti).

Forte e bella questa squadra, in cui si esaltano i titolarissimi come le seconde - teoricamente - scelte. Due settimane fa toccò a Simeone, ieri sera ad Elmas, che Spalletti considera il 12° uomo. Lo ha messo in campo e lui ha piazzato il colpo del 3-0. Fa tutto con sicurezza, il Napoli, fino in fondo consapevole delle proprie capacità. Spalletti fa bene a stimolarlo ma si vede che questi ragazzi hanno carattere e fame. Si divertono a battere - talvolta, a stritolare - un avversario dopo l’altro. E fa quasi notizia quando vincono di misura. Sei reti (a zero) negli ultimi 180 minuti sono la conferma di superiorità schiacciante. Se dietro si è creato il vuoto - anzi, di più - il merito è degli uomini di Spalletti più che delle altre concorrenti al titolo che hanno rapidamente finito la benzina e le speranze. Luciano cerca di dare spazio con le rotazioni e ieri nel finale ha lanciato anche Demme, abbracciando Lobotka, il play che ha cambiato il gioco e l’anima del Napoli.

Venerdì gli azzurri sono attesi dal Sassuolo a Reggio Emilia e l’Italia che confida nella riapertura del campionato, attraverso la voce dell’opinionista di Sky Sport Marocchi, ha chiesto “aiuto” a Dionisi, il tecnico degli emiliani. «È ingiocabile una partita contro il Napoli, una sorta di mission impossible», ha risposto laconico a una domanda che forse era ironica o forse no, comunque sorprendente. Stasera, intanto, l’inseguitrice più vicina (si fa per dire) fa un tuffo nel passato: l’Inter affronta Stankovic, uno degli eroi del Triplete di Mou che sta tentando la disperata operazione di salvataggio della Sampdoria. Lotta Champions e lotta salvezza danno un senso al torneo stradominato dal Napoli. E intanto, a proposito di napoletani, si fa largo il Monza guidato da Palladino, trentottenne tecnico originario di Mugnano. Il club di Berlusconi e Galliani hanno puntato su un giovane e scelto la linea tricolore: italiani 12 su 16 giocatori schierati contro il Bologna. Un bel segnale, se vogliamo come quello del Napoli che negli ultimi anni ha avuto capitani italiani: prima Insigne e ora Di Lorenzo. Gli stranieri ci divertono ma l’identità avrà sempre un valore.