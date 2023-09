Penso, per continuare a riflettere sul dramma criminalità e periferie sia utile partire da un’interessante analisi, ospitata sulla stampa cittadina, dell’ex vicesindaco di Napoli Riccardo Marone. Nella sua lucida disamina ha riconosciuto gli errori commessi dalla sinistra nelle politiche urbanistiche post-terremoto.

Dopo il sisma si realizzarono infatti ex legge 219 complessi residenziali (con alloggi provvisori, che tali sono restati nei decenni) nelle zone periferiche di Napoli e nei comuni confinanti. Ciò in contesti urbani dove la carenza di servizi e infrastrutture rendeva pressoché impraticabile l’integrazione tra cittadini autoctoni e nuclei familiari appena insediati. La conseguenza è stata la proliferazione di quartieri-ghetto dai tratti alienanti, fortemente criminogeni. Città e paesi con tratti peculiari di notevole rilievo si sono via via trasformati in “non luoghi” volendo seguire la efficace definizione del grande antropologo francese Marc Auge’. Inevitabili conseguenze, i tanti “Parchi Verde”, le infinite Caivano (città ricca di eccellenze e presidi produttivi, beninteso) di cui è disseminata l’intera area metropolitana.

A Castellammare di Stabia, ha raccontato nei giorni scorsi Dario Sautto su queste pagine, nel quartiere “Savorito” il boss Michele Imparato, durante una campagna elettorale per le elezioni amministrative interruppe addirittura il comizio di un candidato sgradito ed esclamò: «Sono io il sindaco del Savorito».

A Melito l’esito delle elezioni amministrative del 2003 fu pesantemente determinato dal condizionamento della camorra , presente in maniera oppressiva proprio neli rioni della 219. Tale inquietante scenario è emerso grazie ad un’importante indagine, condotta dal compianto procuratore aggiunto della Dda di Napoli Filippo Beatrice e dal pm Marco Del Gaudio.

Il processo avviato dagli inquirenti germinó un processo conclusosi con dure condanne per pregiudicati affiliati al clan Amato-Pagano ed ex amministratori. Nel 2OO5 vi fu poi lo scioglimento del Comune per infiltrazioni della camorra. La storia si è ripetuta dopo quasi 20 anni, sei mesi fa l’ennesimo blitz di Procura e forze dell’ordine ha decapitato l’Amministrazione comunale, con pregiudicati e diversi amministratori alla sbarra, in attesa di giudizio. Il reato contestato è “voto di scambio politico-camorristico”. La Commissione d’accesso insediatasi immediatamente porterà con ogni probabilità al secondo scioglimento dell’ente per camorra.

Più volte destinatari di provvedimenti del ministero degli Interni di scioglimento delle Amministrazioni civiche per la permeabilità dei clan sono stati altri importanti Comuni, la citata Castellammare, Nola, Giugliano, Sant’Antimo, Marano, Torre Annunziata, tutti, non casualmente, interessati dalla presenza degli insediamenti residenziali popolari descritti. Ho trovato confortanti le recentissime dichiarazioni programmatiche del ministro degli Interni Piantedosi: «Non ci fermeremo certo al Parco Verde». Sommessamente auspicherei che si accendessero i riflettori sul “Terzo Mondo” a Secondigliano, sul “Rione Incis” a Ponticelli, sull’area Penniniello a Torre Annunziata, sul “Piano Napoli” a Boscoreale, sugli alloggi ex Iacp a Nola ed Ercolano, sulle “Salicelle” ad Afragola.

Tutto ciò, naturalmente, contestualmente ad un potenziamento degli organici dei docenti e l’inserimento di nuove figure professionali nelle scuole. Non è più dilazionabile un’imponente azione collettiva di liberazione dalla camorra: se non ora, quando?