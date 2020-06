Napoli, la resa degli artigiani: ​«Tre mesi di arretrati, ho dovuto chiudere»

I sogni muoiono dopo il lockdown. Un destino comune a tanti artigiani e commercianti, per i quali le speranze di un ritorno ad una normale attività lavorativa si sono rivelate subito vane. «Ho un negozio nel quale ho investito tanto tempo, tante energie e denaro. Purtroppo sono stata costretta a chiudere», rivela Rosaria Arienzo, 36 anni, parrucchiera, titolare di un piccolo esercizio a via Campegna. La crisi economica successiva al lungo stop l’ha costretta a troncare l’attività. «D’altronde - aggiunge Rosaria - questo è il mio lavoro e voglio continuare a farlo, ma per ora ho rimandato a settembre tutte le valutazioni sul futuro. Quello che è certo, però, è che non aprirò altri negozi». La storia della parrucchiera di Fuorigrotta si intreccia con quella di altri parrucchieri del suo quartiere, tutti alle prese con le conseguenze dell’emergenza sanitaria. «Ho chiuso il 3 marzo. Non posso più riaprire - spiega Rosaria- perché, dopo 3 mesi di mancati guadagni, è impossibile recuperare. All’inizio pensavo di potercela fare perché a giugno ci sono le cerimonie, a partire dalle prime comunioni. E questo mi avrebbe consentito di tornare a lavorare. Ero fiduciosa. Ma poi, qualche settimana fa, ho fatto i conti e ho capito che la riapertura del negozio non era possibile. Dal 3 marzo ad oggi, ho accumulato 3 mesi di fitti arretrati. Senza incassare un euro per 12 settimane e con tutte le altre spese da affrontare, a partire da un mutuo che ho acceso per aprire l’attività, non ci sono speranze. Le nuove norme, inoltre, sono state il colpo di grazia. Per riaprire dovrei fare la sanificazione. Un onere che si aggiunge a tantissimi altri. E l’obbligo di far entrare un cliente per volta rende tutto ancora più complicato. Del resto, se sei un parrucchiere quotato, puoi anche immaginare di ammortizzare le spese. Ma, per noi piccoli esercenti, questo è inimmaginabile».

Rosaria ripercorre tutte le tappe della sua attività, iniziata a 14 anni. «Da due anni sono titolare del negozio a via Campegna. Prima ne avevo avuto un altro a via Caravaglios per 6 anni. Poi l’ho ceduto ad un collega che pure è stato costretto a chiudere dopo il lockdown. Lui come un altro. Siamo in 3 ad aver subito le conseguenze della crisi economica. L’esperienza mi è servita per capire che non è possibile fare questo lavoro e a queste condizioni. Era già molto complicata la situazione prima della pandemia. Non sono mai riuscita a guadagnare davvero. Lavoravo per pagare le tasse, per il mutuo e per un affitto di quasi 1000 euro mensili. E a tutto questo si aggiungevano le spese per i prodotti. A malapena riuscivo a coprire tutto. L’attività all’inizio, tutto sommato, andava bene. I clienti arrivavano spesso. Mi ero impegnata allo spasimo per attrezzare il negozio e renderlo carino. Avevo fatto i lavori per adeguare lo spazio e poi avevo acquistato anche le lampade abbronzanti per offrire altri servizi ai miei clienti. Ma le uscite erano tante. Ho fatto tanti sacrifici per iniziare. L’ho fatto perché è il mio lavoro ed anche la mia passione».

Per reperire le risorse utili all’apertura del salone a via Campegna, Rosaria aveva richiesto un finanziamento regionale. Una scelta che non ha dato i frutti sperati. «Contemporaneamente avevo iniziato i lavori. Ed ho acquistato i prodotti. Mi è arrivata un anno fa solo la prima tranche, che è da restituire con un mutuo. Per il disbrigo delle pratiche mi sono avvalsa di un professionista. Con la prima parte del finanziamento non sono riuscita nemmeno a coprire tutto, tra le spese per i lavori già effettuati e quelle per la parcella del professionista, molto più costosa di quanto pensassi. Non mi è rimasto nulla. E la seconda parte del finanziamento, che invece è a fondo perduto, non la chiederò più». La chiusura del piccolo salone da parrucchiera ha un solo risvolto positivo per Rosaria. «Prima stavo nel mio negozio dalle 9 alle 20, per 5 giorni su 7, ed era molto difficile conciliare il lavoro con l’affetto e le attenzioni per mio figlio. Durante la quarantena mi sono accorta che il mio bambino aveva bisogno di me. Ed è stato un motivo in più per abbandonare. Non sono riuscita ad usufruire nemmeno del bonus di 600 euro per i lavoratori autonomi. Voglio riprendere a lavorare a settembre. Ma sono certa che non aprirò mai più un negozio», conclude la parrucchiera.



