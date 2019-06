CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 14 Giugno 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le lancette corrono, il futuro avanza, la Storia accelera, le agende cambiano. Ovunque, ma non a Napoli. Napoli è un vecchio film già visto decine di volte, tutto è già digerito, vomitiamo sempre la stessa bile. Lo facciamo ogni volta che la cronaca s’incarica di sbattere in prima pagina i problemi di sempre, tragicamente irrisolti, un magma putrescente come i rifiuti che si accumulano nei cassonetti e ai quali una regia criminale ha deciso in questi giorni di dare fuoco, perché qui, più che...