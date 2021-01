Città sfregiata: ora i progetti, indignarsi non basta più

Non può certo dirsi certo inaspettato, e nemmeno inevitabile, il crollo dell’arco cosiddetto “Borbonico” (ma che borbonico non è), come non stupisce il diffuso senso di indignazione da parte di quella borghesia intellettuale vigile sui beni culturali, troppo spesso chiamata a giocare soltanto il ruolo di spiacevole “Cassandra”, ma che dovrebbe riappropriarsi di quella capacità propositiva progettuale che in questi anni non ha potuto esprimere, se non attraverso proteste inascoltate e comunque sgradite all’Amministrazione. Infatti, però, ad inizio 2021, questo ulteriore sfregio al patrimonio non deve costituire occasione per aggiungere un ulteriore capitolo ad un ormai affollato cahier de doléance, quanto piuttosto per avviare riflessioni propositive, in un momento in cui il dibattito sulla città futura tarda ad avviarsi, nonostante che non sia lontano il momento delle votazioni e del cambio di amministrazione. Il cambio di amministrazione lascia una grande quantità di situazioni dolenti, dal Parco Virgiliano alla Mostra d’Oltremare, da Villa Ebe al Lungomare, dalla Villa Comunale al Sedile Capuano, da Bagnoli a Forcella, per citarne soltanto alcune; costituiscono, certo, altrettanti nodi da affrontare con decisione singolarmente, ma che al tempo stesso fanno sorgere l’urgenza di interrogarsi perché tanto degrado sia potuto avanzare. In primis, nonostante gli annunciati programmi di favorire la “partecipazione”, e di considerare il bene pubblico come “bene comune” aperto alla gestione della comunità, è mancato un adeguato confronto sui programmi.

Programmi mai proposti al pubblico dibattito, ma anzi spesso tenuti nel più stretto riserbo, e comunque risultati impermeabili ad ogni osservazione. Ricordo ad esempio un approfondita convegno del Rotary sul sistema di carrabilità est/ovest che, come sgradita e inascoltata Cassandra, restò inascoltato mentre preannunciava i drammi del traffico che puntualmente si sarebbero verificati con la drammaticità annunciata. In secondo luogo è mancata, del tutto, un adeguata progettualità, tanto alla scala generale quanto a quella particolare. Non è soltanto che sono mancati, come pure opportunamente si lamenta, adeguati concorsi di progettazione per luoghi nodali come ad esempio il lungomare. È mancato innanzitutto un generale piano urbanistico, e da ciò derivano in larga misura anche gli specifici problemi che riguardano circoscritti luoghi: quanto il degrado della Villa Comunale, giardino storico per eccellenza, deriva dal carico inaccettabile che gli è stato assegnato come sede di discutibili eventi estesi al pubblico della intera città metropolitana, quando a malapena regge il carico degli abitanti del suo quartiere? Quanto in un calibrato generale questi eventi affollati avrebbero potuto trovar posto in luoghi meno centrali e meno segnati dalla storicità, e più aperti alle trasformazioni e all’uso intensivo, a partire da Bagnoli, anche come primo passo per la riqualificazione delle periferie? Quanto la creazione di adeguati parchi attrezzati avrebbe potuto alleggerire la pressione sulla ex Villa Reale? Quanto la mancanza di un piano complessivo del turismo, il proliferare di bed and breakfast concentrati in circoscritte e delicate aree, segna negativamente i decumani, dove artigiani, residenti consolidati e studenti universitari vengono espulsi, mentre in luogo delle tradizionali attività commerciali e artigianali trionfano pizzetterie e friggitorie? Il fenomeno si accresce spaventosamente mentre languono i piani per risollevare aree storiche in abbandono che potrebbero avvantaggiarsi di una ben calibrata presenza del turismo, come Montesanto o Forcella. Quanto il degrado crescente della Mostra d’Oltremare, per la quale si sono persi i finanziamenti europei, deve addebitarsi alla mancanza di una qualsiasi visione complessiva, alla carenza di un progetto per un luogo così ricco di potenzialità urbanistiche ed economiche, affidato a una gestione inadeguata, e di fatto chiuso in attesa che il degrado già evidente aumenti ulteriormente?

È mancata poi la capacità di gestire persino i più significativi e monumentali beni di proprietà del Comune: mentre languivano per anni le attività preliminari al previsto, ma inattuato, restauro della Scorziata, il degrado già elevato è stato accelerato dal furto del pavimento maiolicato. Così si attende da anni che venga affidato l’incarico, a valle del concorso, per progettare il recupero di Villa Ebe, la quale con l’ascensore di Monte Echia avrebbe dovuto inaugurare la fase di risignificazione della collina di Pizzofalcone: e così mentre in una stazione della metropolitana napoletano da qualche anno si celebra il genio di Lamont Young, si lascia accellalerare l’abbandono di una sua opera sopravvissuta in parte ad un incendio, e da anni lasciata in una penosa attesa di non si sa cosa.

È mancata infine la capacità di monitorare le criticità che si annunciavano, o quelle che si presentavano, per provi rimedio. La cosiddetta messa in sicurezza che ha decapitato i pini del Virgiliano non conseguiva ad un evento imprevedibile, ma nemmeno è stata seguita da interventi decisi per rimediare al danno. Da oltre un mese, presso via Tribunali, un vistoso inno alla alla camorra, un inguardabile enorme murale per un giovane del quartiere morto per sparatoria campeggia come una sorta di altare al culto della illegalità, sotto gli archi quattrocenteschi di quanto fu il Sedile Capuano. Prima che fossero istituite le nostre illuminate e democratiche amministrazioni della città, il Sedile era il luogo emblematico si riunivano i nobili di seggio e il rappresentante del popolo: il piccolo stemma quattrocentesco del sedile, inglobato nel palazzo Caracciolo dell’Arena, quasi scompare di fronte alla proterva appariscenza di un atto di privatizzazione illegale delle memorie della città, che nessuno sembra aver visto ne all’atto della sua pur non immediata realizzazione, né della sua ormai lunga permanenza.

Da un lato sottrazioni dolorose, dall’altro aggiunte incongrue, in ogni caso perdite di pezzi di memoria: non meno dell’arco cosiddetto borbonico crollato, il Sedile Capuano resta un segno inquietante di un degrado, di un’incuria, di un’incapacità di programmare e di gestire, che non debbono generare soltanto impotente indignazione ma progetti per un nuovo corso, che necessariamente deve iniziare. Un nuovo corso, ci si augura, davvero aperto alla partecipazione, al confronto con la cosiddetta “opinione pubblica”, non più relegata al ruolo di Cassandra.

