Un'idea di cultura ​che vada oltre la bellezza

Se a gestire l’oro di Napoli di nome cultura ci fossero capacità solo un tantino più adeguate, una cosa salterebbe agli occhi: le circostanze ambientali, storiche, artistiche e monumentali qui felicemente intrecciate potrebbero fruttare più delle miniere di diamanti in Sudafrica. Tant’è vero che negli ultimi anni senza che praticamente qualcuno alzasse un dito, cioè senza programmazione alcuna, la città si è prima ripopolata di turisti, poi ne è stata letteralmente invasa. Anche troppo, con un proliferare disordinato di flussi di visitatori intenti a sciamare per i Decumani non solo in cerca di pastori e presepi, ma perché catturati dalla rete magica di una bellezza che siamo ben lungi dal meritarci. A loro è stata offerta una città disordinata, sporca, senza mezzi pubblici soddisfacenti, un po’ suk mediorientale, un po’ barettificio-friggitoria en plein air.



Ora ci troviamo a un bivio, in un momento di vuoto che rende legittimamente preoccupati gli operatori turistici, ma che può anche rivelarsi una chance vincente. Potrebbe essere l’occasione giusta per raddrizzare una rotta altrimenti avviata all’abbrivio verso quella che Adolfo Scotto Di Luzio domenica scorsa ha descritto come una “normalità senza regole”. Un ritorno all’indietro, ad un modello urbano sgovernato, improponibile dopo l’emergenza Covid-19 e mentre si temono nuove ondate. Servono allora prospettive diverse per un nuovo modello di fruizione culturale e del tempo libero, che a sorpresa potrebbero venire semplicemente dal cambiamento di sguardo sulla città.



Questo significa anche capire che non è il tempo delle kermesse o degli “eventi-novità”: uno degli ultimi si svolse nel 2014, si chiamò Forum delle Culture, consistette in fantasmatici concerti, mostre e altri momenti spettacolari, nell’ordine sparso di un intrattenimento non sorretto da un’idea portante né capace di formare un’unità coerente o anche solo visibile. Nel senso che non se ne accorsero né i napoletani né tantomeno i turisti, ma le casse pubbliche sì, tant’è che inclusi i cospicui fondi europei stanziati l’ “evento” venne a costare 16 milioni di euro.



In un momento in cui le kermesse sono impensabili e più che mai, come si dice sempre, la coperta è corta, la città potrebbe proficuamente valorizzare l’esistente, che è di per sé tantissimo. Come viene fatto a Capodimonte, dove in una manciata di anni il bosco dimenticato è stato riordinato, ripopolandosi di napoletani coinvolti con mille iniziative di fidelizzazione, come l’adozione di alberi, panchine, fontanelle. E riconnettendo le aree verdi al museo, da troppo tempo percepito come un corpo separato. Nelle sale riaperte di recente è bastato predisporre un nuovo allestimento per far risaltare in tutta la sua bellezza la collezione Farnese, suo nucleo fondante fin dalle origini e oggi ammirato quasi non fosse mai stato visto prima.



Valorizzare il tanto che c’è con idee efficaci e iniziative legate in una rete coerente significa anche dare spazio ad attori, musicisti, registi, operatori culturali napoletani duramente penalizzati dall’emergenza virus. E fa piacere la notizia della programmazione di rassegne serali all’aperto in arrivo, dal centro storico alla Sanità, dal Vomero a Bagnoli, che di sicuro coinvolgeranno molti nostri talenti dello spettacolo. Con il cartellone del teatro Festival di Ruggero Cappuccio e Alessandro Barbano, ricco di 130 eventi all’aperto, con biglietti a prezzi davvero popolari e capace d’impegnare mille lavoratori campani, si potrebbe delineare così il profilo di una Estate a Napoli da non far rimpiangere quelle pre-Covid e da riempire le serate di chi rimane in città.



Tra le tante idee per la ripresa, un’iniziativa concreta è stata suggerita in uno degli incontri online promossi ogni martedì da Laterzagorà con l’associazione A voce alta. In un dialogo tra Mirella Barracco e Paolo Giulierini, direttore del Mann, si è parlato di aprire alle scuole l’Archeologico, non con la logica delle gite scolastiche ma con il proposito di lezioni in quelle sale, così come in tutti gli altri musei cittadini. “Portare il museo fuori dal museo”, come ha detto Giulierini, cioè fuori da un’identità ingessata, significherebbe connetterlo ai problemi della riapertura dell’anno scolastico e renderlo così vivibile al di là della fisionomia di luogo per la conservazione di reperti. È un’idea semplice che si collega alla pratica già sperimentata al Mann di aprire le sue sale a scrittori, musicisti, attori, per creare una connessione più forte con la comunità cittadina, oltre che con i turisti. Perché, per dirla con Mirella Barracco, la vera ricchezza di Napoli possono essere i napoletani ed è a loro, in primo luogo, che bisogna riaprire i luoghi della città.



Cambiare sguardo mettendo in risalto, con le luci giuste, il tanto che Napoli ha da offrire significa anche, se ci pensiamo bene, fare tesoro del “modello Matera”, cioè della logica usata durante il 2019, anno in cui la città dei Sassi è stata capitale europea della cultura con lo slogan “Open the future”. E con i Sassi trasfigurati in vetrina di bellezza. Lì la chance vincente è venuta dall’orgoglio dei materani, ostinati a voler vedere capovolto il duro, veritiero giudizio di “vergogna d’Italia” venuto all’unisono da Togliatti e De Gasperi nel dopoguerra. E se provassimo a immaginare questa sfida anche per Napoli? Futuro aperto, nelle nostre mani. © RIPRODUZIONE RISERVATA