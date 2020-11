De Magistris, ultima mossa per evitare il no ​al bilancio: a Napoli una giunta di salute pubblica

Un Consiglio comunale da thrilling. L’appuntamento nella Sala dei Baroni è fissato per stamane alle 10, quando si riunirà l’assise cittadina per discutere del bilancio di previsione. Sarà uno show-down all’ultimo voto, dove il sindaco de Magistris rischia di non avere i numeri per far passare la manovra economica, con l’effetto immediato dello scioglimento di giunta e consiglio e l’arrivo di un commissario di governo. Ieri fino a tarda notte a Palazzo San Giacomo si è lavorato per cercare di recuperare i voti utili al sì: ci si potrebbe ritrovare di fronte ad una situazione di sostanziale parità (18 da una parte e 18 dall’altra). In questo caso il bilancio verrebbe bocciato. Due le ipotesi in campo: recuperare al fotofinish gli ex arancioni, oggi all’opposizione; o in alternativa de Magistris potrebbe presentarsi in aula (con una possibile richiesta di rinvio del Consiglio di quindici giorni), ammettere di non avere più una maggioranza politica e annunciare l’azzeramento della giunta, tirando poi dentro figure di area dei singoli gruppi e partiti, che decideranno di essere della partita. Una giunta tecnica di tenuta sociale fino alla fine del secondo mandato. I più attivi in queste ore, affinché si possa trovare una quadra rispetto all’azzeramento dell’attuale governo cittadino sono Stefano Buono dei Verdi e Gabriele Mundo di Italia Viva.

Ieri mattina il capo di Gabinetto Ernesto Pollice ha tentato di avvicinare alcuni ex, Carmine Sgambati e Nino Simeone, tramite chiamate e messaggi WhatsApp. In serata anche l’ex vicesindaco Raffaele Del Giudice ha tentato una moral suasion nei confronti di vecchie conoscenze arancioni. Sempre ieri Pollice ha incontrato i consiglieri di opposizione Salvatore Guangi (Forza Italia), che il giorno primo era stato a colloquio con de Magistris, Mimmo Palmieri (Napoli popolare), Marco Nonno e Andrea Santoro (Fratelli d’Italia). Il sindaco ha incontrato personalmente il giorno precedente Mundo e Maria Caniglia, quest’ultima pare orientata a confermare la presenza in aula, pur votando no. Sullo sfondo una nota politica: il rinvio a domani del Consiglio regionale previsto per oggi, con il placet di tutti i gruppi. Nessuno in Regione vuole fare un piacere al sindaco, tantomeno fornire alibi ai consiglieri eletti in entramb e le assemblee (Fulvio Frezza e Marco Nonno).

«Abbiamo avuto una call fino a mezzanotte con i vertici del partito - spiega il capogruppo di Iv Sgambati - Andremo in aula per fare il nostro dovere e votare no». Simeone invece sottolinea: «Se negli ultimi due anni avessero dimostrato nei miei confronti la stessa sensibilità di questi ultimi due giorni, mi sarei commosso. Eppure i miei appelli in Consiglio sui temi della città, dai banchi dell’opposizione, non sono mancati. Quando denunciavo il mio disappunto rispetto alle scelte amministrative di questa giunta, subendo anche una sorta di “isolamento” politico e amministrativo, costoro dov’erano? Da due anni sono in attesa di risposte precise e l’unica risposta che ho avuto è il taglio di 20 milioni al trasporto pubblico locale. Direbbe Totò: ma mi faccia il piacere».

Se l’opposizione fosse compatta si avrebbero 19 voti contrari e 18 favorevoli (se si considerano Caniglia e Troncone indecisi e l’assenza di Ulleto). Nel pallottoliere della maggioranza invece si contano tra i sì anche Caniglia e Troncone. La posizione di Fi resta invece quella di votare no. Guangi, dopo il faccia a faccia con Pollice, evidenzia: «Io sono una persona coerente e voterò no. Non ho mai chiesto e voluto niente per me. L’ho detto anche al capo di Gabinetto del sindaco». Il capogruppo forzista Stanislao Lanzotti dalla sua pagina social fa sapere: «Alle 10 sarò in aula e risponderò presente all’appello. Presenterò una pregiudiziale per favorire l’ingresso immediato del collega Armando Coppola che dovrebbe surrogare Mara Carfagna e chiederò all’aula di votare il suo ingresso immediato. In questo modo avremo un voto in più da far pesare all’opposizione. Poi abbandonerò l’aula (ho legittimamente paura del contagio). Ho chiesto di avvisarmi 30-40 minuti prima della votazione finale sul bilancio alla quale parteciperò votando no».



