Basta ambiguità

Facendo mancare per l’ennesima volta il numero legale nella seduta più importante, quella dedicata all’approvazione del bilancio, le opposizioni hanno scelto di rinviare la resa dei conti per mandare a casa De Magistris e la sua giunta. Una decisione tattica in vista dello scontro finale che avverrà nell’aula del consiglio comunale lunedì prossimo, quando ci sarà bisogno solo di un terzo degli eletti per rendere valida la seduta. A quel punto avverrà la conta vera e propria, e si deciderà il destino del sindaco e di una consiliatura che ormai da tempo non ha più nulla da dire, da proporre e da deliberare, vista l’inconsistenza numerica e politica della maggioranza che ancora sostiene la giunta dell’ex pm.

Siamo abituati da tempo al lessico del sottobosco politico, ai suoi tatticismi, ai suoi stanchi teatrini. Vorremmo non abituarci ai riposizionamenti dell’ultima ora, alle manovrine e alle manovrucole che rischiano di prolungare l’agonia proprio in uno dei momenti più difficili della storia della città.

Di fatto, le assenze di ieri hanno salvato, provvisoriamente, DeMa consentendogli di ricompattare la sgangheratissima maggioranza che ancora lo sostiene. Ma soprattutto offrendogli la possibilità di raccattare qualche voto in più per spingere ancora una volta la notte più in là. È un teatrino al quale stiamo assistendo da tempo.

Vedremo cosa accadrà lunedì. Senza l’ok al documento contabile, com’è noto, vanno tutti a casa: De Magistris e l’intera compagnia di giro. Dunque queste sono ore decisive per valutare la compattezza - e la coerenza, dunque la credibilità - non tanto della maggioranza, quanto delle opposizioni.

Le quali, pur tentate dal dare la spallata finale al sindaco, potrebbero esserlo, allo stesso modo, dal desiderio di tergiversare ancora per non tornare a casa prima del tempo.

Considerato l’attaccamento alla seggiola e il ben noto potere degli strapuntini e delle prebende, è legittimo sospettare che nelle prossime ore e nei prossimi giorni andrà in scena lo spettacolo della caccia ai “responsabili”, ovvero agli Scilipoti napoletani in grado di assicurare, con il loro voto, una boccata di ossigeno a una maggioranza in agonia.

In questo clima, già di per sé incandescente, fanno irruzione le azioni di protesta inscenate dagli Lsu (vicini al sindaco) all’esterno del Maschio Angioino contro i consiglieri di opposizione, colpevoli di voler togliere la spina a De Magistris. Un inedito assoluto che testimonia quanto siano forti e trasversali le pressioni per evitare il tracollo della giunta e l’arrivo di un commissario.

Se l’obiettivo del sindaco - salvare se stesso - è chiaro e, nonostante i pessimi risultati della sua azione amministrativa, anche legittimo, le opposizioni sono chiamate stavolta alla prova decisiva. Il tempo dei giochetti e degli intrighi di palazzo è finito, adesso è venuto il momento di metterci la faccia. Bocciando il bilancio, se si ritiene di dover mandare a casa il sindaco, oppure approvandolo se si ritiene, viceversa, che meriti di essere salvato. Ma a viso aperto, senza più ambiguità, tentennamenti e baratti.

