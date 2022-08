Decoro perduto, terapia d’urto: basta con l’alibi del personale

Se il livello di progresso e crescita civile di una città si misura anche dal decoro e dalla pulizia di strade, marciapiedi e piazze allora Napoli ha davanti a sé un lungo percorso in salita. Da via Toledo al lungomare, da Mergellina ai Decumani fino al Centro direzionale, ai quartieri residenziali e ai rioni periferici è sufficiente percorrere poche centinaia di metri per accorgersi subito che strade, piazze e marciapiedi non vengono ripulite né tantomeno lavate per giorni, spesso per settimane. Così a rifiuti di ogni genere - bottiglie di vetro e plastica, lattine, mozziconi di sigarette, carte e contenitori di cibo take away, addirittura pannolini usati e abbandonati - se ne aggiungono altri in un circolo vizioso che deturpa la bellezza di Napoli trasformandola in una discarica diffusa. Peraltro proprio nel momento in cui invece la città sta diventando sempre di più un albergo diffuso, accogliendo centinaia di migliaia di turisti che scelgono di venire e restare qui.

Già si conosce l’obiezione dell’amministrazione comunale: Asìa, la municipalizzata che si occupa dello smaltimento dei rifiuti, ha un personale insufficiente e con un’età media elevata, tant’è - hanno spiegato il sindaco Manfredi e l’assessore Mancuso - che si è deciso di avviare il concorso con cui verranno reclutati cinquecento addetti allo spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio. Preoccupano, tuttavia, i tempi di questa selezione (i primi test sono in programma a partire dal 12 settembre): gli aspiranti hanno raggiunto la cifra record di 26mila e il rischio di ricorsi e contestazione è molto concreto poiché è stata la stessa amministrazione comunale, di fronte a voci sempre più insistenti di tentativi di compravendita di posti, a chiedere a chiunque sappia qualcosa di denunciare senza indugi.

Ma, al netto delle incognite legate a tale procedura concorsuale, appare evidente che l’unica soluzione per ripulire strade, piazze e marciapiedi di Napoli non possa essere solo il reclutamento di nuovo personale in Asìa. Sul tema del decoro e della pulizia occorre allora adoperarsi individuando ogni risorsa possibile, anche ricorrendo a soluzioni creative e partecipative.

In questo senso un segnale di netta discontinuità con il passato si registra sulla cura di parchi e giardini. L’assessore Santagada ha predisposto e avviato un piano straordinario di tutela e valorizzazione degli spazi verdi in città che sta dando i primi frutti pur nella consapevolezza che il lavoro, dopo anni di assenza totale di interventi di manutenzione, è enorme. Ma poiché anche i giardinieri, come i netturbini, sono pochissimi, l’amministrazione ha siglato un accordo con i percettori del reddito di cittadinanza che già da qualche mese vengono adoperati proprio per la manutenzione dei parchi, oltre che per le attività sociali e di sostegno alle fasce deboli.

Occorre proseguire in questa direzione estendendo il modello applicato a parchi e giardini anche alla pulizia delle strade in un lavoro costante e quotidiano che a un certo punto mostrerà i suoi frutti soverchiando anche le cattive abitudini di una parte della cittadinanza che continua a gettare rifiuti di ogni tipo ovunque.

È tuttavia indispensabile avviare al tempo stesso una terapia d’urto: l’amministrazione comunale metta in campo una vasta operazione di bonifica in tutto il territorio cittadino utilizzando il personale interno, quello delle municipalizzate, i percettori del Reddito e coinvolgendo anche enti e associazioni di volontariato (movimenti e comitati ambientalisti sarebbero lieti di partecipare). In questo modo Manfredi otterrebbe contemporaneamente due benefici: restituirebbe il decoro a strade, piazze e marciapiedi e mostrerebbe che, finalmente, qualcosa sta davvero cambiando.