Il verde tradito, uno schiaffo alla storia

I cittadini napoletani si sono ormai assuefatti al degrado diffuso degli spazi verdi, conseguenza diretta della mancanza di manutenzione, un male cronico della nostra città, che si estende a tante altre attrezzature sociali irrinunciabili per la vita della collettività. La gravissima condizione di degrado in cui versa oggi il verde urbano impone di cambiare passo, da subito. In Italia, tra le grandi città, Napoli è nelle ultime posizioni con circa 10 metri quadri per abitante, contro i 17,2 di Milano e i 15,9 di Roma.



Nei giorni scorsi Alessandro Castagnaro, su questo giornale, ha toccato con grande efficacia questo tema di straordinaria attualità nella nostra città, fondamentale per il miglioramento della qualità della vita post Covid 19. Sullo stesso tema si era già espresso Michelangelo Russo, evidenziando il contributo che possono fornire gli architetti per rendere la città più vivibile, più accogliente, più bella.



La mancanza di manutenzione è figlia di scarse risorse economiche nelle casse comunali, sottoposte a forti tagli nei decenni trascorsi e dalla mancanza di personale specializzato (i bravi giardinieri napoletani). Ma la condizione critica del verde urbano si è palesata da molti decenni, già negli strumenti urbanistici del secolo scorso: basti pensare alla relazione del piano regolatore generale del 1958, che evidenziava la scarsità del verde urbano; successivamente il problema fu affrontato, ma non risolto, dal nuovo Prg nel 1969, approvato nel 1972, che individuava i parchi di quartiere quali la Floridiana, la Villa Comunale, Villa Pignatelli, mentre il Parco di Capodimonte veniva considerato a scala urbana e territoriale. Comunque, anche i più recenti strumenti urbanistici (2004) non hanno risolto il problema.



A Napoli, dunque, non solo il verde è carente, ma quello che esiste non è manutenuto.

In questo quadro ambientale molto negativo si va avanti, di tanto in tanto per spot, come l’apertura molto parziale nei giorni scorsi della Floridiana, nella quale gran parte della fruizione dei viali interni è interdetta; per iniziative benefiche di privati, come nel caso del Parco Virgiliano, oppure sulla scia dell’emergenza si tagliano migliaia di pini per scaricarsi dalla responsabilità di mancanza di cura e manutenzione e quindi dai rischi della loro caduta: poi però non si ripiantumano, né i pini nè le palme attaccate dal punteruolo rosso, determinando un ambiente davvero squallido. Eppure nella Federico II esiste una Facoltà di Agraria, con esperti di grande valenza che potrebbero consigliare sulla tipologia di arbusti da sistemare nelle aree ormai spoglie e desertiche.



Molto raramente si spendono le poche risorse esistenti per attrezzare un’area verde con l’approccio tipico dell’arredo urbano, spesso usando materiali ben lontani da quelli tipici della tradizione costruttiva napoletana: salvo poi verificare a distanza di poco tempo che queste aree, come le altre, sono rovinate da persone incivili. Alla carenza di risorse, alla inadeguatezza di programmi e di adeguata gestione della cosa pubblica si aggiunge infatti una cospicua dose di inciviltà da parte di sconsiderati cittadini che, senza alcun rispetto per le aree pubbliche, compiono atti vandalici e lasciano tracce indecenti del loro passaggio.



Oggi che occorre procedere ad una vera e propria ricostruzione del tessuto economico, messo al tappeto dal lungo blocco delle attività, il verde potrebbe sembrare un problema secondario, ma non lo è assolutamente. Non si tratta di migliorare l’arredo urbano, ma piuttosto è un problema di sostenibilità ambientale, oggetto di allarmi a livello internazionale: sostenibilità che richiede di individuare strategie capaci di contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici e dei gas serra. E una questione di Vita. È necessario ed urgente per la nostra stessa sopravvivenza rispettare e manutenere il verde: e ciò partendo dall’educazione, da incrementare nelle scuole fin dai primi anni, facendo conoscere nomi, qualità, caratteristiche delle tante piante esistenti nella nostra città, e facendo abituare le giovani generazioni a prendersi cura di questi spazi, laddove possibile coltivandoli, estendendo la pratica degli orti urbani. Si incrementino sempre di più le visite culturali delle scolaresche e di tutti i napoletani all’Orto Botanico, che presenta un campionario di piante di estrema varietà e suggestione, in un habitat unico.



Il verde è cultura: illustri storici dell’architettura hanno evidenziato l’importanza e l’evoluzione del verde urbano e dei giardini storici attraverso i secoli: dal giardino medioevale alle Ville aragonesi, dai giardini dei complessi conventuali e dei palazzi nobiliari, settecenteschi ed ottocenteschi, che ancora oggi, pur nel densissimo tessuto urbano, si conservano. Si tratta comunque di proprietà di enti e di privati, e la loro inaccessibilità ne ha favorito la conservazione.



Le aree verdi rappresentano, dunque, elementi essenziali del Paesaggio Storico Urbano di una delle città più belle al mondo, nella Lista Unesco del Patrimonio dell’Umanità fin dal 1995. Pertanto, in tema di rigenerazione urbana, occorre pensare a tali risorse del contesto urbano non come spazi per sperimentare forme di arredo della città, ma come elementi utili alla sopravvivenza della comunità, nonché alla formazione e crescita culturale dei giovani, e non solo: dunque, esse devono essere considerate parte fondamentale del mosaico culturale del capoluogo partenopeo.



Ci vorrà molto impegno e noi ci dobbiamo credere. In tal senso va accolta con sorpresa ed entusiasmo la delibera della Giunta Regionale del 26 maggio 2020, che stanzia per la città di Napoli 15 milioni di euro per la riqualificazione delle aree verdi in parchi urbani, aree naturali e giardini storici.

C’è da augurarsi che tale finanziamento sia ben speso sulla base di un piano generale che ad oggi sembra mancare a Napoli, e che non si disperda in mille rivoli pensando che sia un problema di arredo urbano.

