Napoli, DeMa sempre più solo nella città allo sbando

Le dimissioni di Attilio Auricchio dagli incarichi di responsabilità ricoperti al Comune di Napoli non sono quelle di un tecnico qualsiasi ma, per il valore politico che assumono, rappresentano l’ennesima pagina del fallimento dell’esperienza amministrativa del sindaco de Magistris. Ufficiale dei Carabinieri, ispiratore e protagonista dell’inchiesta Calciopoli, in questi anni Auricchio ha retto concretamente la macchina di Palazzo San Giacomo arginando le “derive” e i voli pindarici dell’ex pm e ponendosi nel difficile ruolo di interlocutore quando si trattava di affrontare le vertenze più spinose.



Nei giorni di massima tensione tra Regione e Comune, quando de Magistris e il governatore De Luca non si rivolgevano la parola, rifiutavano persino una stretta di mano e disertavano gli appuntamenti pubblici che li vedevano l’uno accanto all’altro, a mantenere il dialogo aperto c’era lui, il colonnello dei Carabinieri, con il suo omologo Sergio De Felice, capo di gabinetto di Palazzo Santa Lucia. E mentre il sindaco e il presidente del Calcio Napoli De Laurentiis si scontravano pubblicamente, con offese anche personali, sulla gestione dello stadio San Paolo, dietro le quinte Auricchio lavorava incessantemente con i tecnici del club azzurro per raggiungere un accordo.



Così, per provare a dare un senso all’addio dell’uomo della mediazione, bisogna voltarsi indietro e ripercorrere l’involuzione della sindacatura de Magistris, partita nel 2011 come momento di rottura rispetto ad un centrosinistra senza più identità.



Proprio quella rottura aveva creato in una parte della classe dirigente e del popolo napoletano una speranza di cambiamento, inesorabilmente disattesa. Nella prima fase de Magistris aveva manifestato la volontà di circondarsi di una squadra credibile, composta da personalità competenti e autorevoli che sul suo progetto avevano scommesso. Ecco che si era arrivati alla scelta di assessori come il magistrato Pino Narducci e l’economista Riccardo Realfonzo o alla nomina, nelle partecipate e in organismi strategici come la fondazione Forum delle Culture, di nomi blasonati come il cantautore Roberto Vecchioni. Qualche volta per litigi furibondi, spesso per profonde divergenze e visioni inconciliabili, queste esperienze si sono concluse tutte con dimissioni o licenziamenti. Sono i numeri a confermarlo. In otto anni e mezzo de Magistris ha firmato dieci rimpasti di giunta sostituendo trentacinque assessori e altrettanti sono stati i manager di partecipate mandati a casa. Scelte, queste, che non sono certo la conseguenza di una strategia basata su vitalità e decisionismo; anzi, l’effetto ottenuto dal sindaco è stato di chiudersi sempre più in un piccolo mondo, il suo, com’è apparso fin troppo evidente appena qualche settimana fa quando ha ritirato bruscamente la delega alla Cultura a Nino Daniele per affidarla a Eleonora De Majo. L’unico sopravvissuto a giravolte e scossoni, roboanti annunci e clamorose rotture, mentre i servizi ai cittadini peggioravano progressivamente, è stato Auricchio. Fino a poche ore fa. E forse non è un caso che lo strappo si sia consumato subito dopo un’altra clamorosa frattura, quella di un gruppo di fedelissimi del sindaco alla Municipalità Vomero, il suo quartiere e ultima roccaforte elettorale. Oggi de Magistris è un uomo solo, circondato da uno sparuto gruppo di sostenitori, di yes men e yes women, la maggior parte dei quali provenienti dal mondo dei centri sociali. Con questo peso specifico, oggettivamente debole, de Magistris aspira a sedersi al tavolo delle trattative per le regionali con l’ambizione di contribuire a costruire un centrosinistra allargato capace di archiviare l’esperienza De Luca. Una strada che ora per l’ex pm, senza neppure Auricchio alle spalle, appare ancora più velleitaria.

