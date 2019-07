Digita Academy Napoli: inventori di app, l'86% degli allievi ha già un contratto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 30 Luglio 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

App e software nei settori aziendali, medici, turistici, energetici. Il secondo anno accademico di Digita Academy ha permesso di avvicinare sempre più la tecnologia alla quotidianità, offrendo ai giovani studenti un trampolino di lancio per le loro carriere, come sottolinea il direttore scientifico Antonio Pescapè. Dopo nove mesi il corso di Digital Transformation and Industry Innovation Academy promosso dall’Università di Napoli Federico II di Napoli con Deloitte Digital ha visto i 48 allievi (due hanno...