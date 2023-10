Donare dopo la morte il proprio corpo, tutti gli organi e i tessuti e non per un trapianto ma per fini scientifici e di studio, formazione e ricerca: lo consente una legge dello Stato italiano approvata a fine gennaio del 2020 alla vigilia della pandemia - probabilmente proprio per facilitare gli studi, e per capirne di più sul nuovo Coronavirus - ma è una norma in pratica inattuabile, almeno in Campania. Il ministero non ha inserito infatti le sale settorie del policlinico Federico II tra quelle autorizzate ad ospitare tali spoglie.



Ma andiamo con ordine e raccontiamo la vicenda con l’aiuto dell’avvocato Andrea Raguzzino, legale di una donna napoletana G.D.V che da malata terminale, un anno fa, nella cosiddetta Dat (Dichiarazione anticipata di trattamento) espresse la volontà, alla propria morte, di donare al policlinico universitario della Federico II il proprio corpo a fini, appunto, scientifici, formativi e di ricerca. Solo dopo il suo decesso tuttavia, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi, sono emersi con chiarezza gli ostacoli autorizzativi su cui si sono infranti sia la volontà della signora deceduta sia le opportunità di ricercatori e studenti.

Solo la determinazione e caparbietà dell’avvocato della signora ha consentito di individuare a Bologna una sede alternativa, una delle poche strutture in Italia realmente autorizzate a dare contenuto alla legge del 2020. All’obitorio del policlinico di Napoli è toccato dunque il solo compito di ospitare, per alcuni giorni la salma della donna: «Quando un anno fa la mia assistita espresse la volontà di donare il proprio corpo - avverte l’avvocato Raguzzino - avemmo una forte adesione dell’Università di Napoli. Non sapevamo che mancasse l’autorizzazione ministeriale. Per una malata terminale il decesso è un’evenienza che ci aspettavamo e dunque sin da quando, nelle settimane scorse, la signora ha iniziato a stare male, con la paziente ancora viva, ho avviato le pratiche per la donazione ma in verità non ho avuto grandi risposte da chi avrebbe dovuto farsi carico dell’accoglienza. Dopo la morte stamattina (ieri) mi sono presentato all’obitorio del policlinico di via Pansini ma qui sono nati i problemi».

L’obitorio in un primo momento si rifiuta di accogliere la salma in quanto manca l’autorizzazione. Di sabato non ci sono dirigenti in servizio e i dipendenti fanno a scarica barile. L’obitorio del Policlinico ha poi una gestione tripartita: una dipende dall’azienda ospedaliera universitaria, un’altra è del Comune di Napoli e la terza della Procura che ne dispone ai fini medico legali. I passaggi dell’avvocato Ragozzino per tutta la mattina di ieri, tra le tre istituzioni, inizialmente non danno i frutti sperati. I tempi per ottenere la necessaria autorizzazione corrono ma sono incompatibili con il degrado del cadavere che intanto resta a casa.

Qualcosa alla fine si muove e grazie all’aiuto della professoressa Castaldo del Policlinico Federico II (Anatomia umana). L’obitorio finalmente dà il via libera all’accoglienza della defunta. In definitiva si scopre che il ministero della Salute con una circolare del febbraio del 2023 ha indicato le strutture autorizzate ad accogliere donazioni di questo tipo e la Campania non è inserita tra queste. Ci sono invece la Sapienza di Roma, la Cattolica di Milano e poi Padova, Palermo e Messina ma l’unica realmente operativa lungo lo Stivale è appunto Bologna.

«Ho dato la mia disponibilità- avverte Massimo Niola, ordinario di Medicina legale - avendo io una delega del direttore generale per frangenti di questo tipo. Daremo quantomeno la disponibilità di una cella frigorifero in attesa del trasferimento a Bologna che potrà disporne per un anno come previsto dalla legge. Una circolare del ministero della Salute indica i centri autorizzati ed accreditati per accogliere queste donazioni. L’azienda policlinico non è abilitata ma se riapriranno questi elenchi per nuovi accreditamenti faremo immediata richiesta anche sulla scorta di questo frangente. Un’opportunità da certamente da cogliere, in quanto in sala settoria gli studenti hanno un’occasione unica di formazione e ricerca su organi veri, come avveniva un tempo nelle più importanti scuole di medicina, e non su ossa e organi di plastica come avviene oggi».