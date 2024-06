Il caso non è chiuso e le indagini vanno avanti. Anche al netto della svolta di due sere fa, quando in Procura è stato convocato il proprietario della barca che avrebbe speronato e ucciso una donna di 31 anni, in canoa nelle acque di Posillipo.

Il caso non è chiuso e le indagini vanno avanti, anche al netto delle due ore di interrogatorio cui si è sottoposto il primo indagato di questa storia. Parliamo dell’avvocato Guido Furgiuele, che in questa vicenda ha assunto nel giro di poche ore una doppia veste: da soccorritore a indagato numero uno, da protagonista del salvataggio dell’uomo in mare (che era accanto alla donna morta) a presunto responsabile dell’investimento avvenuto al largo di Trentaremi. Eccolo Guido Furgiuele, penalista di riconosciuta esperienza, oggi accusato di omicidio colposo, che si affida a poche righe per sottolineare il proprio punto di vista sulla morte di Cristina Frazzica, la ricercatrice di 31 anni, travolta mentre era in canoa assieme a un amico domenica scorsa. Spiega il penalista Guido Furgiuele: «Io e i miei sei ospiti non abbiamo avvertito alcun impatto.

APPROFONDIMENTI Napoli, Riva Fiorita sotto choc Napoli, turista speronata e uccisa era in canoa con un amico: «È in fuga la barca pirata»

Uno dei miei ospiti ha visto a poppa un ragazzo sbracciarsi e siamo tornati indietro per soccorrerlo. Lui ha detto che la ragazza era stata investita da una barca velocissima ed eravamo convinti che non fosse la mia. Più di soccorrerlo e dare l'allarme non potevamo fare». Una versione che era emersa (anche sull’edizione di ieri de Il Mattino) sin dalle primissime battute investigative, quando ormai gli inquirenti avevano acceso un faro sulla barca del soccorritore. Inchiesta condotta dal pool di magistrati coordinato dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone, non ci sono certezze definitive.

Le immagini

Si lavora sulle immagini ricavate dal sistema di protezione di Villa Rosebery, dimora napoletana del presidente della Repubblica: sono due i video finiti agli atti. Immagini non del tutto nitide, si nota un motoscafo dalla grossa chiglia che va ad impattare contro la canoa su cui viaggiavano Cristina Frazzica e il suo amico, un avvocato napoletano di 33 anni. Non è chiaro dalle immagini se i due ragazzi sono riusciti a saltare via dalla canoa, se hanno provato a tuffarsi in un disperato tentativo di schivare l’impatto con lo yacht. A Il Mattino, il sopravvissuto ha dichiarato di aver «agito d’istinto», di essersi lanciato in acqua e di aver «assunto una posizione rannicchiata» nel tentativo di schivare l’elica. Ora però la parola passa alla Procura.

In poche ore sono state sequestrate alcune imbarcazioni e sono andati avanti audizioni e interrogatori di soggetti a vario titolo coinvolti in questa vicenda. Tre le imbarcazioni sospette, tra queste c’è la barca di Guido Furgiuele. Poi l’analisi delle immagini, il vaglio delle dichiarazioni messe agli atti, a partire dall’interrogatorio reso due giorni fa in Procura dallo stesso penalista finito sotto inchiesta. Ma proviamo a ricostruire quanto potrebbe essere avvenuto domenica pomeriggio alla luce di quanto emerso fino a questo momento. Stando alla versione dell’avvocato Guido Furgiuele, ci sarebbe stato un intervento tempestivo di soccorso.

Il penalista era alla guida del cabinato, quando la sua attenzione viene attirata da uno dei sei ospiti della barca, che dalla poppa del natante avverte un pericolo a mare: «C’è un uomo in mare, si sta sbracciando, sembra chiedere aiuto». Di qui la virata. La traiettoria del motoscafo cambia, il natante torna indietro e l’uomo sopravvissuto viene soccorso. Una vicenda drammatica, nella quale Guido Furgiuele è assistito dal padre, il docente e penalista Alfonso Furgiuele, che anche in questa occasione mostra il proprio naturale rispetto per le indagini in corso: «Stiamo collaborando attivamente con i pm per garantire un doveroso accertamento dei fatti, qualunque altra considerazizone spetta agli inquirenti».

Punti da chiarire

Un caso che resta aperto, dunque, ci sono altri punti da approfondire. Verranno ascoltati gli altri ospiti della imbarcazione finita sotto sequestro, ci saranno verifiche anche su altri natanti che potrebbero essere ricondotti all’incidente di domenica scorsa.

Un caso tutt’altro che chiuso, dunque, si punta anche a ricostruire il punto dell’impatto, per stabilire la distanza dalla linea di costa in cui è avvenuto lo speronamento e la velocità di percorrenza del tragitto. Nelle prossime ore, dopo una perizia medica, i funerali della ricercatrice che aveva scelto Napoli (e la bellezza del suo mare) come meta elettiva per gli studi di biologa e la passione per il kayak.