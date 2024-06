Lo ripete a se stesso, come se fosse un mantra decisivo per superare uno dei momenti più difficili della sua vita: «Non abbiamo sentito niente, non abbiamo avvertito rumori strani, né la barca ha subìto alcun contraccolpo: se c’è stato un incidente, un tamponamento non ce ne siamo accorti. Se ho investito quella canoa, non me ne sono reso conto. Né io, né i sei ospiti della mia barca».

Parla a braccio l’avvocato Guido Furgiuele, nel corso di una giornata scandita da ogni genere di emozione: lo sgomento per la morte di Cristina Frazzica, la necessità di mettere insieme le tessere del mosaico, la necessità di evitare “la gogna mediatica”, quella che ha fatto rimbalzare il suo volto su siti e social. Ma proviamo a raccontare la storia dell’incidente nelle acque di Trentaremi, a partire dal punto di vista di chi in poche ore è passato dal ruolo di soccorritore alla veste di indagato per omicidio colposo di Cristina Frazzica.

Avvocato, torniamo alle indagini. Stando a quanto emerso lei avrebbe investito la canoa con il suo cabinato. Può aiutarci a capire?

«C’è innanzitutto un punto oggettivo: alle 17.34 un video cristallizza la scena dell’impatto. Stando ai dati oggettivi, in cinque o sei minuti al massimo, ho effettuato una virata e ho salvato un uomo a mare che chiedeva aiuto. Un intervento tempestivo, reso per altro problematico dal cattivo funzionamento di uno sportello della mia barca. Resta il fatto che, da quando una passeggera mi ha segnalato la presenza di un uomo a mare fino al soccorso, sono passati cinque o al massimo sei minuti».

Ci sono due video dell’incidente, quelli che atterrerebbero il ruolo della sua barca nello scontro. Qual è la sua valutazione?

«So solo che la mia barca questa mattina è stata alzata e visionata e non mi risulta che ci sia neppure un graffio. Ovviamente sono rispettoso delle indagini e fiducioso nel lavoro che stanno conducendo gli inquirenti. Sono pronto ad assumermi la mia responsabilità qualora fosse dimostrato il mio ruolo in questa storia. Continuo a ripetere a me stesso e agli altri che né io né gli altri ospiti della barca ci siamo accorti di nulla».

Come sta vivendo in questo momento?

«Non riesco a non pensare alla vita distrutta di quella giovane donna e non riesco a darmi pace».

Cosa ha fatto oggi?

«Ho lavorato e ho ricevuto clienti. Sono stato allo studio. Ho lavorato con impegno, ma le assicuro che è dura».

Cosa le ha fatto più male in questa storia?

«Quella che si chiama gogna mediatica. Sono ore che non mi connetto con la rete e che non consulto i giornali on Line. So che il mio viso e il mio nome sono su tutti i notiziari d’Italia e francamente non lo trovo giusto».

A cosa fa riferimento?

«Vede, assisto una persona ritenuta responsabile di un omicidio stradale avvenuto a Napoli. Un fatto grave, per il quale nessuno ha fatto il nome dell’indagato come è giusto che sia una civiltà del dritto e in un Paese in cui vengono rispettate le garanzie dei cittadini. Con me non e così. Anzi: è stato un crescendo. Prima si è detto che è stato indagato un noto penalista napoletano (come se fosse un elemento di notizia), poi il nome e la mia fotografia».

Un fatto rilevante che ha turbato l’opinione pubblica, non trova?

«Un dramma che ha sconvolto la mia vita, per il quale - vale la pena ricordare - è in corso una attività di accertamento da parte della Procura. Io sono stato coinvolto perché sono in corso degli accertamenti doverosi, ma il processo non è chiuso. E non è giusto gettare una persona in un vortice di accuse e di riferimenti che spetterebbero solo alla autorità giudiziaria, al termine di un regolare lavoro di accertamento investigativo».