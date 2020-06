Napoli, ecco cosa serve per fare il grande salto

Volendo sempre guardare avanti, Aurelio De Laurentiis ha subito rilanciato la sfida dopo aver alzato al cielo con Gattuso e gli azzurri, nella notte dell’Olimpico, il quarto trofeo della sua carriera presidenziale. «Siamo stati gli unici ad aver battuto in questi anni la Juve, dobbiamo provarci anche per lo scudetto». Aveva sfiorato il successo in questo duello due anni fa con Sarri, che ha evitato di stringergli la mano a fine partita, perso nelle sue preoccupazioni.



Il Napoli è stato in grado in due partite - prima della finale di Coppa Italia c’era stato il successo di fine gennaio in campionato - di annullare sul campo il cospicuo ritardo di punti rispetto alla Juve, in questa stagione accusato più per i propri errori - tecnici e comportamentali finché all’orizzonte non è apparso Gattuso - che per la bravura dei bianconeri. Rino è nella condizione di aprire un ciclo perché ha spiccate qualità professionali (e si era visto già al Milan, con cui si era piazzato al sesto e quinto posto partecipando a una finale di Coppa Italia) e caratteriali: la statura del leader, riconosciuta da De Laurentiis («È l’allenatore della mia gestione più rispettato nello spogliatoio»), si è vista nel discorso a centrocampo prima della premiazione, quando tutti sono stati in ossequioso silenzio ad ascoltarlo, dai giocatori al presidente. Ma la sfida, per quanto in panchina vi sia un tecnico di spessore, si vince con gli uomini in campo.



Sarri, ancorché in grado di offrire un’eccellente espressione di calcio realizzando il record dei 91 punti, aveva limitato l’utilizzo dei giocatori nel suo triennio; Ancelotti lo aveva esteso, però dando vita a un eccessivo turnover e talvolta stravolgendo la squadra. Con Gattuso è stato recuperato l’equilibrio e sono state date le giuste motivazioni ai giocatori, forse perfino qualcosa in più, perché nella finale di Coppa Italia si è visto Insigne abbassarsi sulla fascia sinistra perfino più di Mario Rui. Conforta sapere che «il 70 per cento» di questi giocatori resteranno, come ha annunciato il tecnico. Lasceranno Callejon e Milik, probabilmente Allan, da chiarire il futuro di Koulibaly dato che De Laurentiis non intende spostarsi dai 100 milioni ed è una cifra che potrebbe frenare alcuni club in questa fase economica. Alcune scelte sono state già compiute a gennaio, durante il mercato invernale più ricco della gestione De Laurentiis: Demme, Lobotka e Politano sono arrivati subito; Petagna e Rrahamni sono attesi tra due mesi. Ma non basta per rilanciare l’assalto allo scudetto, indicato dal club come obiettivo per il 2020-2021, quando il calcio tornerà alla normalità.



Il Napoli ha bisogno di un’alternativa a Rui sulla fascia sinistra perché Ghoulam è fermo da due anni e mezzo e di un ricambio per Di Lorenzo, se Hysaj confermerà l’intenzione di lasciare. Andasse via Koulibaly, vi sarebbe la disponibilità finanziaria per un’operazione in entrata. C’è una buona copertura a centrocampo, dove è possibile l’uscita di Allan, mentre sulla fascia destra occorre un’alternativa a Politano e per questo il club è da tempo sulle tracce di Boga. In una squadra dalle forti aspirazioni non può bastare l’ingresso di Petagna nel parco attaccanti. A Gattuso piace Osimhen, 21enne punta del Lille (18 gol in 38 partite prima dell’interruzione del campionato francese), per la sua concretezza sotto porta e la sua agilità. Non sarebbe difficile farne accettare la presenza da Mertens, che dopo il rinnovo del contratto diventerà il “padre nobile” dello spogliatoio, al fianco del capitano Insigne. È opportuna la verifica delle motivazioni di alcuni azzurri: il Napoli di Gattuso non deve rappresentare un momento di passaggio nella carriera. Un importante punto da chiarire riguarda i portieri: Ospina, promosso titolare, ha sollecitato l’interesse di altri club; Meret aspetta la fine della stagione per valutare il suo futuro, dato che tra un anno ci sono gli Europei e continuando a fare il giovane panchinaro di lusso metterebbe a rischio il posto in Nazionale. Che ne sarà, poi, di Lozano? È stato un investimento da 50 milioni che non può essere bruciato.



Gattuso sente di poter lanciare due sfide - prima dell’assalto allo scudetto c’è la voglia di spingere il Napoli al quarto posto in classifica - con questo gruppo di cui sottolinea importanti valori tecnici e morali. «Quest’allenatore ha lavorato sulle nostre teste» ha sottolineato Mertens. Ha ricostruito quel rapporto che non esisteva più tra la squadra e Ancelotti, non sottraendosi al ruolo di mediatore con De Laurentiis nella complessa vicenda degli arbitrati e degli stipendi. Mentre il campionato farà il suo corso, Rino aspetterà di valutare un piano per concretizzare il progetto scudetto e sfidare la Juve, ma anche la Lazio e l’Inter, da settembre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA