Sorride Napoli alla fine di una terribile giornata. Osimhen firma un’altra pagina di storia con una doppietta: mai il Napoli aveva raggiunto i quarti di Champions League, vi riesce la squadra più forte di ogni tempo, con tutto l’affetto per Diego.

I violentissimi ultrà dell’Eintracht non sono riusciti a rovinare la festa del Maradona. Il corso del secondo round, dopo il successo a Francoforte, era segnato. Victor ha fatto una prodezza delle sue (gol numero 50 in azzurro) alla fine di un primo tempo senza particolari acuti, issandosi al centro dell’area tedesca e piazzando di testa il pallone lanciato da Politano, attivato da elegante e preciso tocco di Lobotka. I cinquantamila, con e senza mascherine nere, sono impazziti di gioia, consapevoli di assistere a un altro momento che sarà bello raccontare un giorno a figli e nipoti, così come ha fatto la generazione a cui Maradona faceva battere il corazon.

In scioltezza, Osi ha raddoppiato con un tocco sotto porta e Zielinski, in ripresa dopo una fase opaca, ha segnato su rigore. Forte del vantaggio dell’andata, gli azzurri non hanno dovuto lottare con il cuore in gola fino alla fine, facendo soffrire i loro tifosi, al contrario di quanto era accaduto a Milan e Inter sui campi di Tottenham e Porto. Napoli è orgogliosa di questi ragazzi che dal primo giorno hanno sentito l’azzurro come una seconda pelle e si sono esaltati con Spalletti. Stanno arrivando con pieno merito alla meta.



Dal campo, con questa nuova prova di forza e questa storica qualificazione ai quarti, è arrivata la migliore risposta agli invasori tedeschi e anche a Ceferin, l’arrogante presidente dell’Uefa che aveva censurato il decreto della prefettura di Napoli, ipotizzando provvedimenti a carico della società di De Laurentiis forse anche per difendere la federazione tedesca, ritenuta più potente di quella italiana. Si sarà interrogato il capo del calcio europeo su quanto hanno dovuto subire i tifosi dell’Inter martedì all’esterno dello stadio di Porto (non sono stati ammessi) e ieri una città intera per le violenze degli ultrà dell’Eintracht? Si rispetti, a tutti i livelli, questo club che è riuscito a compiere una storica scalata arrivando tra le 8 regine d’Europa e potendo ancor di più ampliare i propri orizzonti.

A un anno dalla dolorosa esclusione dal Mondiale l’Italia celebra l’ingresso di tre squadre ai quarti. È il Paese con più rappresentanti. Non c’erano tre qualificate dal 2006, anno in cui passarono Inter, Juve e Milan. Il Napoli era in una dimensione più modesta, la serie C: il 17 aprile, battendo il Perugia al San Paolo con i gol di Calaiò e Capparella, riconquistò il posizionamento tra i cadetti e in un anno riuscì a compiere in salto in A. Tanta strada è stata percorsa con De Laurentiis, vari tecnici, tanti giocatori. Quest’anno Spalletti ha trovato la magica quadratura del cerchio: vinta la prima “finale” (l’accesso ai quarti) si prepara per la più importante celebrazione, la riconquista dello scudetto dopo 33 anni.



Domani si scoprirà quale sarà l’avversaria degli azzurri in aprile. L’auspicio è un’italiana o il Benfica perché il coefficiente di difficoltà è oggettivamente più basso rispetto a club che dominano da anni, e con relativa continuità, la scena internazionale. Ci sono le squadre di prestigiosi ex, come il Chelsea di Koulibaly e il Real Madrid di Ancelotti. «In Champions sono le altre a dover temere il Napoli», ha detto Paolo Di Canio nell’intervista al “Mattino” di ieri. E non perché non abbia nulla da perdere, o sia una scheggia impazzita. Ma perché ha tanta qualità e accurata organizzazione, un’idea davvero europea di calcio e sul piano dei singoli nel gruppo di Spalletti ci sono giocatori da top club. «Una squadra che non ha paura di niente», ha ribadito Alex Del Piero prima che cominciasse la sfida con i tedeschi, ammirato dalla scioltezza degli azzurri.

Per la qualificazione di tre club ai quarti dopo diciassette anni si deve essere moderatamente soddisfatti. Le squadre, imbottite di stranieri più o meno validi, sono una cosa e la Nazionale un’altra, al punto che il ct Mancini sarà obbligato a convocare il giovane argentino di origini italiane Retegui per la sfida contro l’Inghilterra al Maradona, confidando nel recupero di Raspadori, che appunto nel Napoli non gioca - impossibile scalzare Osimhen - e in Nazionale è intoccabile. Il successo nell’Europeo due anni fa è stato un exploit isolato, perché bisogna considerare i disastri nei Mondiali, con due mancate qualificazioni e due eliminazioni dopo il girone. Insomma, c’è da lavorare - e seriamente - affinché la Nazionale ritorni ad alti livelli. Intanto, Mancini chiederà la spinta di Fuorigrotta tra una settimana in occasione della sfida che apre il girone di qualificazione a Euro 2024. «Napoli è il luogo giusto per noi in questo momento», ha detto il ct. E la sua speranza, dopo aver visto quanta passione riescono a riversare i napoletani su un campo di calcio, è ancor più forte.