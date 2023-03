Avevano organizzato tutto, sin dai minimi particolari. Avevano studiato il territorio, erano a conoscenza delle zone della città in cui dovevano colpire, i punti strategici per sfogare la propria frustrazione. E lo hanno fatto in sintonia con alcuni contatti italiani, probabilmente vicini alla teppaglia di altre pseudotifoserie italiane. Avevano organizzato gli scali a Salerno e a Roma, sbarcando in Italia un giorno prima della partita, forti del senso di impunità garantita da chi avrebbe dovuto - nel loro Paese - intervenire in modo preventivo. Una strategia concordata, come puntualmente segnalato dalla Digos napoletana da almeno dieci giorni, che aveva passato al setaccio chat e video degli hooligan di Francoforte, che doveva essere smontata sul nascere. E hanno trovato una strada in discesa. Nessuno ha avuto l’intuito in Germania di fermare centinaia di violenti, per giunta senza biglietto, di presentarsi a Napoli con le peggiori intenzioni. E così per giorni abbiamo assistito a dichiarazioni beffarde da parte delle autorità tedesche (a proposito della gestione dell’ordine pubblico).

Autorità che avrebbero invece avuto il dovere di farsi parte attiva e diligente per impedire la transumanza di soggetti ben conosciuti. Da due anni almeno infatti quei teppisti erano noti a livello europeo, ma la loro strategia è diventata un problema esclusivamente italiano. Anzi, esclusivamente napoletano. E qui a Napoli, il problema era tutt’altro che sottovalutato come dimostrano i numeri delle forze dell’ordine messi in campo. Ad attendere gli hooligan c’erano almeno mille agenti, che hanno preferito una strategia di contenimento, per evitare danni peggiori. Una scelta discutibile, come sempre accade quando si registrano tafferugli e raid vandalici, ma che fa i conti con la comoda posizione di chi ragiona con il senno di poi. Fatto sta che in questa storia dell’assalto al centro storico napoletano è chiaro un solo fatto, un solo dato concreto: tutti gli allarmi segnalati, che avevano spinto il prefetto prima e il Tar poi ad impedire la vendita dei ticket per il Maradona, non era affatto campata in aria. Anzi. Era sostenuta dall’analisi di dinamiche criminali che poco hanno a che vedere con il calcio, ma che ormai dovrebbero essere patrimonio comune, in un’ottica di respiro europeo.

Cosa sarebbe accaduto se fosse stato consentito ai supporter dell’Eintracht di acquistare il biglietto e presentarsi sugli spalti di Fuorigrotta? Difficile dirlo con certezza, anche perché, questa storia va letta a partire dall’unica verità finora emersa in modo granitico: se un gruppo di centinaia di persone decide di invadere in modo violento una città civile lo fa a qualsiasi condizione. Lo fa senza leggere la prosa di un giudice amministrativo, senza neppure pensare all’esito del match della squadra che intende seguire. Uno scenario che dovrebbe imporre alcune scelte a stretto giro, sempre per non trovarci di fronte ad altre città saccheggiate e costrette ad alzare i cocci da terra. Ne suggeriamo qualcuno: la Uefa dovrebbe affrontare simili dinamiche, senza banalizzare le ragioni di chi è alle prese con l’ordine pubblico; e dovrebbe farlo sfoderando lo strumento del Daspo, impedendo per almeno un anno il tour europeo di teppisti che si muovono con il solo obiettivo di creare danni.

Una misura che in Italia viene sfoderata spesso, a proposito del no alle trasferte di tifoserie che si sono distinte per azioni poco edificanti. Altro possibile rimedio riguarda invece la gestione della tensione che si crea nel corpo a corpo in strada, tra divise e facinorosi. Non basta il contenimento, sembra di capire, bisogna fare di più. Non basta subire la pressione del corteo non organizzato, bisogna imporre una strada, un percorso, a tutela dei cittadini. Una strada intrapresa da un paio di anni a Roma, dopo l’assalto in piazza di Spagna da parte di hooligan olandesi. Una strada che ora deve diventare protocollo ordinario per ingabbiare una massa di violenti, con o senza il biglietto in tasca.