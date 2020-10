No a scelte al ribasso ​per il futuro della città

Ha probabilmente ragione l’ex assessore alla Cultura Nino Daniele a definire le prossime elezioni comunali (primavera 2021) come «le più importanti della Napoli repubblicana». In una città uscita a pezzi, sul piano economico, dall’emergenza Covid, e dove non v’è un solo servizio pubblico che non sia allo sbando, la posta in palio è altissima e non sono ammessi altri salti nel buio.

Meglio lasciarci alle spalle, senza rimpianti, la stagione delle bandane e delle rivoluzioni di pan di zucchero che hanno prodotto isolamento politico e istituzionale proprio nel momento in cui la città aveva bisogno di occasioni di crescita e di sviluppo. E, soprattutto, di concretezza.

Le grandi manovre sulla scelta del candidato sindaco sono appena iniziate e sarà un bene che tutti i protagonisti della scena politica, nessuno escluso, si misurino con la complessità dei problemi senza borie da primi della classe ma accettando, al contrario, il confronto e la collaborazione con tutti. Non sappiamo ancora se le forze politiche più rappresentative della città e della regione intendano imboccare questa strada, ampliando gli spazi della partecipazione civica e sfuggendo alla tentazione di imporre dall’alto i nomi dei propri candidati, o si stiano invece avviando verso un pastrocchio. Sta di fatto che la confusione è grande sotto il cielo soprattutto del centrosinistra, dove i nomi in campo sono parecchi e la discussione è apertissima. Declinato a Napoli, l’invito di Luigi Di Maio affinché Pd e movimento Cinquestelle procedano a un’«alleanza programmatica nelle grandi città» rischia di scontrarsi contro i personalismi, i tatticismi e i veti incrociati dei protagonisti della scena politica.

De Luca, che ha vinto a valanga - anche a Napoli città - la battaglia per la riconferma a Palazzo Santa Lucia, proverà certamente a piazzare la sua bandierina sulla scelta del candidato per il dopo De Magistris. È del tutto legittimato a farlo, naturalmente, ed è già riuscito a mettere per l’ennesima una volta in imbarazzo il suo amletico partito, il Pd, alle prese con l’amletico dilemma: spingere per un patto con i Cinquestelle, per nulla gradito al governatore, oppure mandare alle ortiche l’alleanza con i grillini e puntare tutto sul valore aggiunto di Vincenzo il Lanciafiamme? Per adesso l’unica certezza è che la rosa dei candidati, nel centrosinistra, è molto ampia e va dai ministri Vincenzo Amendola e Gaetano Manfredi a Nicola Oddati (molto vicino sia al leader del partito Zingaretti che al governatore De Luca) e Gennaro Migliore, esponente di spicco di Italia Viva.

Seconda variabile, i Cinquestelle, con il nome del presidente della Camera Roberto Fico che circola da tempo e che ancora nei giorni scorsi ha invocato «percorsi condivisi» in grado di tracciare una strada per il futuro. Difficile immaginare, però, che Fico rinunci alla carica istituzionale per partecipare direttamente alla gara. Tanto più difficile se il «percorso condiviso», ancora da individuare, dovesse essere quello delle primarie (allo stato improbabili).



Terza variabile, il sindaco De Magistris, che stanco di aspettare un invito al tavolo del centrosinistra ha calato, com’era prevedibile, l’asso di Alessandra Clemente, il suo assessore più giovane e vivace, l’unico da poter spendere sul piano mediatico. Si tratta, tuttavia, di una candidatura di bandiera, essendo lontano ormai anni luce quel «modello Ruotolo» (frutto di un patto tra Pd, De Magistris e M5S) che aveva portato, lo scorso febbraio, alla scelta di Sandro Ruotolo come candidato alle suppletive per il Senato. Va detto che lo stesso Ruotolo (che di Alessandra Clemente è lo zio) ha criticato la fuga in avanti di De Magistris. Inoltre la stella del sindaco “incantatore” è quanto mai appannata anche alla luce delle performance deludenti che fanno di Napoli una città amministrata male se non, come sostengono in tanti, non amministrata affatto.

Quarta variabile, l’ex sindaco Bassolino, in grande spolvero in queste settimane sui social e sempre più tentato dal riproporre la sua candidatura. In una città dove maggioranza e opposizione sono più liquefatte del sangue di San Gennaro si moltiplicano gli appelli perché Bassolino - che non ha dimenticato gli sgambetti e gli sgarbi subiti dal suo partito - scenda nuovamente in campo. Se decidesse di farlo spariglierebbe, in un istante, tutti i piani del centrosinistra.

Nell’altra metà campo, quella del centrodestra, ancora brucia la sconfitta alle Regionali e la scelta di un candidato unitario è tutt’altro che vicina. Per adesso tiene banco l’analisi del disastro, e la consapevolezza che per conquistare per la prima volta (dall’elezione diretta dei sindaci) Palazzo San Giacomo occorre pescare nella società civile, magari puntando sul nome del magistrato Catello Maresca che era stato indicato come possibile rivale di De Luca.

Proprio perché le variabili sono tante, di certezze non ve ne sono e la posta in palio è altissima, è necessario, crediamo, uno sforzo da parte di tutti perché si individui un metodo in grado di produrre scelte all’altezza delle sfide che ci attendono. C’è un’urgenza di concretezza ma più in generale un problema di “riconnessione” con il corpo vivo della città, dopo una lunga stagione di oblio e di evanescenza amministrativa. Partire dai problemi reali evitando che il balletto delle candidature diventi un gioco al massacro - a eliminazione diretta, per così dire - provocando la caduta, in sequenza, di tutti i birilli. Dal metodo che i partiti intenderanno adottare dipenderà la statura, l’autorevolezza e la qualità del nome che verrà scelto. Viceversa, il gioco dell’eliminazione diretta rischierà inevitabilmente di produrre decisioni al ribasso, che la terza città italiana non può consentirsi se vuole rialzare la testa e recuperare il ruolo di primo piano che le compete e che è scritto a caratteri indelebili nella sua storia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA