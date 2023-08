«La morte di Elvira è stata l’inizio di una strage di pedoni investiti». Francesco Basile è il 31enne che ha soccorso per primo la 34enne napoletana di origine marocchina travolta da un centauro che sfrecciava su via Caracciolo la notte tra il 28 e il 29 agosto 2022. Dopo la scomparsa di Elvira Zibra, altre 11 persone hanno perso la vita, a Napoli, in circostanze molto simili. Nonostante questo «la sicurezza stradale non è ancora considerata una priorità per le istituzioni cittadine» fa sapere Francesco che, con il comitato del Lungomare, ha portato avanti la battaglia per tutelare i pedoni.

Il lungomare è diventato più sicuro per i pedoni che attraversano via Caracciolo?

«No anzi la situazione è peggiorata. Dopo la morte di Elvira che è stata seguita circa un mese dopo dall’investimento di Giuseppe Iazzetta, sulle strisce pedonali di piazza Sannazaro, c’è stata solo l’installazione di bande sonore che non funzionano da deterrenti. I controlli delle forze dell’ordine sono stati implementati per un periodo ma, dopo alcuni mesi, i presìdi sono stati nuovamente limitati per alcuni giorni e determinate fasce orarie. Siamo tornati punto e a capo e, di questo passo, si rischia di avere altre vittime. Ad esempio il sabato il posto di blocco in via Caracciolo termina a mezzanotte, subito dopo si scatena il caos».

Può descrivere cosa accade?

«Auto, moto e scooter continuano a correre e a usare il lungomare come fosse una pista su cui gareggiare. La situazione è peggiorata con l’arrivo dell’estate, soprattutto in tarda serata e durante la notte. Questo non esclude che anche durante il giorno si corre il rischio di essere investiti. Molti veicoli non rispettano i semafori e assistiamo ancora a scene di motociclisti che impennano proprio come quello che investì Elvira mentre stava facendo il cavallo con la moto. Viviamo con la paura di camminare. Persino la pista ciclabile che fiancheggia la carreggiata può diventare pericolosa perché gli scooter che sfrecciano e impennano rischiano di finirci dentro e travolgere i pedoni».

Le richieste del comitato del Lungomare sono state ascoltate?

«Con il comitato abbiamo raccolto 7mila firme richiedendo l’installazione di dossi su via Caracciolo, l’intensificazione dei posti di blocco e l’aumento, in generale, dei controlli per contrastare abusi e criminalità in questa zona. Dopo le verifiche tecniche, l’amministrazione comunale ha escluso la possibilità di installare dossi per questioni di viabilità collegate anche al passaggio di mezzi di soccorso ma la soluzione delle bande sonore non è sufficiente. Praticamente non è cambiato nulla e il problema evidentemente riguarda tutto il tessuto urbano se siamo arrivati a 12 vittime investite dal giorno della morte di Elvira»,

Ci saranno altre proteste?

«Io personalmente sono pronto a scendere ancora in piazza ma ho visto che le manifestazioni, le fiaccolate e le tante iniziative che abbiamo fatto non hanno smosso le istituzioni. Tutte le promesse fatte non sono state mantenute. A Elvira avrebbero dovuto dedicare anche una piazza come aveva annunciato l’amministrazione comunale ma, fino a oggi, nessuno ha più saputo nulla. Praticamente è come se non esistessimo, eppure continuano a morire pedoni e mi chiedo cosa stiano aspettando per far cambiare le cose. Serve un piano serio e programmato con la destinazione di fondi e risorse per la sicurezza stradale a Napoli».

Il suo appello?

«Il mio appello è di non dimenticare Elvira e tutti gli altri pedoni che hanno perso la vita. Considero quello che sta succedendo una mattanza a cui bisogna porre fine ed è possibile solo con l’impegno delle istituzioni. Di sicuro, i cittadini vanno responsabilizzati e se queste cose accadono significa che c’è chi non rispetta i limiti di velocità e le regole del codice stradale. Ci vogliono punizioni e sanzioni adeguate. In particolare, l’appello è rivolto al sindaco e al prefetto di Napoli affinché possano mettere al primo posto, nell’agenda delle loro priorità, la sicurezza stradale e la tutela dei pedoni».