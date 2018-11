Napoli, con questo Mertens è il Psg che ha paura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 2 Novembre 2018, 23:30

Straripante Napoli. Tris Mertens, Insigne e Milik lo riportano a -3 dalla Juve in attesa della sfida Champions al Psg. Dries ha rafforzato la sua presenza nella storia del Napoli, la squadra in cui gioca dal 2013, arrivando con una strepitosa tripletta al gol numero 75 in campionato, due in più di quanti ne realizzò Careca - uno dei più grandi - dal 1987 al 1993. E il belga dopo la prima rete ha accennato un passo di lambada, il ballo con cui il brasiliano partner di Maradona festeggiava le sue reti al San Paolo....