Finalmente una notizia più che confortante per le prospettive di riqualificazione e rigenerazione urbanistica giunta proprio in quest’ ultimo scorcio dell’anno. Si tratta della firma della Convenzione tra Comune di Napoli e la Sogesid (società in house del Ministero dell’ambiente e della Sicurezza energetica e delle Infrastrutture) che sblocca progetti ed opere per un investimento (iniziale) di 35 milioni di euro per l’Area Est della città. Si attendono interventi e concrete attività che impatteranno su un Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) che riguarda un’Area, divisa in quattro macro-aree: il polo petrolifero, Gianturco, Pazzigno, la fascia litoranea. Parliamo di una zona estesa più del triplo di Bagnoli: ottocento ettari in confronto a duecentoquaranta!

Sarebbero quindi in rampa di lancio iniziative ed infrastrutture per restituire a quel territorio la balneabilità, attraverso una attenta ricognizione e bonifica dei fondali marini e per riconvertire a finalità sociali e trasformare in polo tecnologico importanti insediamenti produttivi dismessi come “la Manifattura Tabacchi” e “la Corradini”. Si tratta di tredici interventi divisi per lotti, da quelli citati per il fondo marino, alla sistemazione e rifunzionalizzazione dell’antico depuratore fino ad un significativo consolidamento della rete fognaria. Siamo in presenza di uno dei più massicci ed imponenti interventi di infrastrutturazione, messa in sicurezza e rivitalizzazione urbana della nostra storia più recente.

Tutto ciò su un territorio certo attraversato da criticità, anche drammatiche, ma vitale, dinamico, pulsante, che non ha fatto mai venir meno la propria voce critica verso le estenuanti lungaggini amministrative e burocratiche e la sterile politica degli annunci inconcludenti che sembravano avere arenato su un binario morto intenzioni e progettualità.

La Convenzione è stata resa possibile da un accordo di programma di cui erano parte, oltre a Comune e Ministero dell’Ambiente e delle infrastrutture, anche autorità portuale e Regione. E’ tuttavia solo con l’Intesa di questi giorni tra Comune e Governo che sarà possibile avviare concretamente il sospirato “Start up”. Era l’ora! Dopo 25 anni di interminabili dibattiti, rinvii ed energie inutilmente spese.

Credo sia doveroso riconoscere l’impegno e la risolutezza mostrate dal sindaco Gaetano Manfredi, dagli assessori Edoardo Cosenza e Paolo Mancuso nonché dal Ministero all’Ambiente per la risolutiva virata giunta in queste ore ed attesa da diversi lustri. Abbiamo bisogno che la buona prassi delle sinergie tra Istituzioni locali, Governo, associazionismo inaugurata a Caivano e proficuamente proseguita per l’Area Est di Napoli si consolidi e diventi “Metodo”, a partire da Bagnoli, fino ai progetti per il nostro centro storico, dove l’Amministrazione pubblica deve compiere uno sforzo per accompagnare e regolamentare il boom dei fitti brevi ai turisti, ovviamente senza intenti punitivi o repressivi Così come c’è bisogno di un’efficace azione congiunta dei diversi organi di governo affinché si salvaguardi, valorizzi e si metta a reddito il nostro ingente patrimonio immobiliare pubblico.

Gli individualismi, l’egolatria non possono essere più pensati come virtuosismi ma al contrario come freno verso progetti che categoricamente hanno bisogno di “idem sentire de re pubblica”, necessità che gli antichi romani richiamavano per tutelare gli interessi generali della comunità. A maggior ragione tale disposizione s’impone a Napoli, tornata da qualche anno al centro dei flussi del turismo internazionale. Dato che rappresenta una straordinaria opportunità per il futuro, c’è bisogno inoltre, per poterla cogliere pienamente, che si promuova una più estesa partecipazione democratica, soprattutto giovanile, dal momento che siamo alla vigilia di scelte dirimenti per il nostro futuro. Vi sono le condizioni affinché il 2024 possa essere l’anno della sospirata svolta. Sinceri Auguri.