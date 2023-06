Finalmente c’è una data, l’11 luglio, e pure un orario, le 19.30. Dopo sei mesi di chiusura per lavori di ristrutturazione riapre la libreria Feltrinelli di piazza dei Martiri. Riapre in grande, con una festa animata anche da alcuni scrittori, Maurizio de Giovanni in testa, alla presenza del titolare del gruppo, Carlo Feltrinelli. E riapre in piccolo, dato che perde un ambiente e qualcosa dell’offerta tradizionale. Ma per il pubblico che è stato per un bel pò orfano della mitica “F” sono pronte alcune sorprese che verranno svelate il giorno dell’inaugurazione.



Di sicuro c’è che torna il principale punto di vendita e di presentazione di libri a Napoli. È una rinascita che avviene con un pò di ritardo. Quando chiuse, dopo le feste natalizie, si disse che il locale avrebbe riaperto a fine maggio o al massimo a inizio giugno, comunque entro l’estate. Il mese di differenza è dovuto alla complessità del restyling, fanno capire i vertici. Tuttavia, a luglio inoltrato molte delle attività culturali si spostano all’aperto, così l’inaugurazione somiglia di più a un’anteprima per un programma che si consumerà soprattutto dopo la bella stagione.

APPROFONDIMENTI La Feltrinelli e i classici del futuro, la parola ai lettori Napoli, cinema in crisi: a rischio chiusura anche il Delle Palme «Libri, "Io ci sto" sfida vinta ma Chiaia non è il Vomero»

Resta fondamentale che si possa di nuovo comprare prodotti editoriali in uno dei punti nevralgici della metropoli invasa dal turismo, e che il pubblico torni a incontrare gli autori nel salotto buono della città. Anche se non lo farà nello stesso luogo di prima: la nuova Feltrinelli perde uno spazio, proprio quello destinato alle presentazioni, lo stesso che i visitatori fino a Natale potevano trovare nel secondo piano sotto terra. L’ambiente è stato ceduto a un garage che sta in via Cappella Vecchia, da adesso gli eventi dal vivo si terranno al piano di ingresso, nella zona prima dedicata alla vendita di cd e strumenti musicali (che perciò viene ridimensionata). La superficie di vendita non subisce troppe decurtazioni. Bisogna adesso capire che fine farà il personale che lavorava alla buvette e si spera di recuperare l’offerta cancellata con le novità che riguardano gli scaffali – più spazio ai prodotti per giovani tra cui fumetti, graphic novels e videogame per attirare il pubblico teen che è quello che determina le fortune del mercato editoriale – e soprattutto la comunicazione e i social network: si parla dell’allestimento di un’area per tiktoker e influencer del libro. Ancora non si conosce la tipologia della nuova postazione ma è, insieme al restyling degli ambienti che dovrebbe ispirarsi al territorio, tra le maggiori sorprese della festa di apertura.

Quella sera sarà il momento dei brindisi e della mondanità colta, con i protagonisti dell’editoria italiana a battezzare di nuovo la libreria. Per ora è stata ufficializzata la partecipazione di de Giovanni, chiamato da Feltrinelli in persona. Una presenza chiave, non solo perché il papà delè lo scrittore napoletano più conosciuto e tra gli autori più venduti del Paese, ma anche per altri motivi. Recentemente ha dichiarato varie volte la sua preoccupazione per il fatto che nella zona dove risiede la classe dirigente cittadina non ci fosse più una libreria: «Tiriamo un sospiro di sollievo, finalmente» dice a Il Mattino. «Riapre un luogo che oltre a essere una libreria è anche un punto identitario della cultura di un quartiere che è leader della città. Napoli guarda a Chiaia come suo punto di riferimento, rimane insufficiente il numero di librerie che ci sono in quest’area. È una tematica che riguarda la diffusione della lettura, una questione che si sta provando ad affrontare a vari livelli. Ora bisogna augurarsi che Feltrinelli riprenda presto la sua centralità nell’offerta culturale napoletana». Questo lo dirà solo il tempo, adesso è l’ora di festeggiare: «Sono felicissimo della riapertura e di poterla celebrare insieme a colleghi, amici, appassionati dei libri» conclude lo scrittore.