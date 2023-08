Ferragosto 2023 al museo. Il turismo da città d’arte ha preso quota ormai anche in estate, come dimostrano i numeri di queste settimane clou della stagione più calda dell’anno, che vede una media dell’85% di occupazione camere nelle strutture ricettive all’ombra del Vesuvio. Cultura e mare, capolavori dell’arte e sole: quasi solo Napoli può offrire un simile binomio a chi la sceglie come meta di vacanza, anche se non sempre questo mix viene messo a frutto al massimo delle potenzialità. Se le spiagge sono poche e spesso non balneabili, in questo periodo l’offerta museale è altissima. Da Caravaggio a Picasso, dal concerto di Ferragosto a San Giacomo degli Spagnoli fino al Cristo Velato, passando ovviamente per Pompei. In molti casi, l’apertura del 15 agosto è una novità assoluta.



Napoli non chiude per la festa dell’Assunzione: un Ferragosto della cultura. Sono aperte tutte le principali sale della città, in pratica. E alcuni siti hanno deciso, per la prima volta quest’anno, di non chiudere nel giorno della festa dell’Assunzione. Cappella Sansevero, per esempio, ha rinunciato al giorno di riposo settimanale: «Per venire incontro alle numerose richieste dei visitatori, e sempre nell’ottica di migliorare il servizio offerto, la Cappella che custodisce il celebre Cristo Velato nel corso del mese di agosto non osserverà la consueta chiusura settimanale del martedì e resterà aperta al pubblico sette giorni su sette (dal 1 al 31 agosto 2023)».

APPROFONDIMENTI Mare a Napoli, l'assalto ai lidi: da Posillipo a Bagnoli è l'estate del sold out Ferragosto, fuochi e musica all'alba: «Così la Costiera fa festa» Cibo, arte e tradizione: vivi Napoli a Ferragosto

Discorso analogo per il Mann, con le mostre “Alessandro Magno e l’Oriente” (fino al 28 agosto) e “Picasso e l’antico”, già visitate da oltre 250mila persone: «Il Museo sarà aperto eccezionalmente il 15 agosto 2023 - si legge sul sito - Il giorno di chiusura settimanale è posticipato a mercoledì 16 agosto». Aperto oggi e chiuso domani il Palazzo Reale, con il nuovo allestimento del presepe napoletano dalle collezioni di Intesa Sanpaolo, la mostra “Paladino. I 104 disegni di Pulcinella”, il Museo Caruso, la Galleria del tempo e l’esposizione “Danni di guerra e restauri. Una storia per immagini dal 1943 agli anni Cinquanta”.

Arte anche a Pio Monte della Misericordia, che lancia il quindicesimo “Ferragosto con Caravaggio”, una visita guidata a cura di Maurizio Burale alla scoperta delle “Sette opere di Misericordia” (capolavoro di Caravaggio, appunto, che fa da pala d’altare della chiesa di Pio Monte). Quanto al museo di Capodimonte, oggi saranno visitabili il secondo piano con il Salone degli Arazzi, la Galleria delle Arti a Napoli dal ‘200 al ‘700 e la mostra “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli”. Aperto anche il Pan (con le mostre Dalla Miraglia al Vesuvio - Nicola Rivelli e Amazing Naples - Christophe Mourey). Per la Direzione Regionale dei Musei della Campania sono visitabili oggi la Certosa e Museo di San Martino, Castel Sant’Elmo, Museo Novecento a Napoli, “Duca di Martina” in Villa Floridiana e il “Diego Aragona Pignatelli Cortes”.



Quanto detto per i musei vale in sostanza anche per i monumenti. Partiamo dall’apertura straordinaria della Basilica di San Giacomo degli Spagnoli. Stasera, grazie alla Reale Arciconfraternita e Monte del SS. Sacramento dei Nobili Spagnoli e al Comitato Partidarios De Santiago, alle 20.30, nell’ambito di Vedi Napoli e poi Torni promosso dall’assessorato comunale al Turismo, ci sarà un concerto di musica sacra del Coro Suaviternova diretto dal maestro Pietro Biancardi, Aperto anche il Maschio Angioino (al contrario di Castel dell’Ovo, Casina Pompeiana e Cimitero delle Fontanelle, off-limits). Aperto anche lo spazio comunale di piazza Forcella. Chiusi al pubblico, oggi, anche il Convento di San Domenico Maggiore, la Chiesa di San Severo al Pendino e il Complesso Monumentale dell’Annunziata. Aperta invece la chiesa di Sant’Anna dei Lombardi, con gli splendidi affreschi del Vasari, dalle 9,30 alle 16,30. Visitabile anche il Parco con la Tomba di Virgilio, a Piedigrotta. Accoglienza ferragostana anche a Pompei, naturalmente, il sito che negli ultimi mesi è stato costantemente in testa nelle classifiche di presenza a livello nazionale nel 2023. «I siti del Parco Archeologico di Pompei saranno aperti ai visitatori negli orari consueti il 15 agosto 2023 - si legge sul sito ufficiale - In particolare i siti di Oplontis di Torre Annunziata, Villa Regina a Boscoreale e Villa San Marco a Castellammare di Stabia saranno aperti in via straordinaria a Ferragosto in deroga alla chiusura settimanale del martedì». Da segnalare anche un tour sul Vesuvio, per la notte dell’Assunzione, con tanto di degustazione alla Valle dell’Inferno.