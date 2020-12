No ai botti, ora serve ​una prova di maturità

Esistono riti e tradizioni delle Feste di fine anno, soprattutto al Sud, che spesso scavalcano l’elemento religioso, e acquistano dalla loro continuità una forza e una robustezza che li tiene in piedi nel tempo.

Ce ne sono diversi, che passano dal vario incanto di forme e colori delle composizioni dei banchi di pesce al mercato “sopra le mura”, alla vigilia di Natale, alla notte della Befana di piazza Mercato, tra bancarelle e giostre. Una serie di piccole roccheforti da difendere dagli assalti di una certa modernità omologante, nella quale tutto diventa di un colore unico, tutto assume una stinta tonalità grigiastra che obbedisce esclusivamente all’imperativo turbocapitalista dell’“acquista e consuma!”. Riti e appuntamenti – anche questi come pressoché tutti gli altri aspetti della nostra vita da quasi un anno a questa parte – sottoposti alla navigazione dentro il mare insidioso del virus. Appuntamenti da rimandare, da ripensare.

Tra questi, tuttavia, anche quest’anno ce ne sarà uno, quello dei botti di fine d’anno, che – ci si può scommettere – non solo non si esporrà agli attacchi impetuosi della pandemia, ma anzi troverà un vigore e una spinta ancora più grandi proprio dall’obbligata clausura domestica e dal coprifuoco della notte del 31 dicembre. E proprio per questo, ancor più che negli scorsi anni, è necessario denunciarne l’insensatezza e la pericolosità, chiedendo a gran voce una ordinanza che ne vieti l’utilizzo su tutto il territorio comunale. Se è vero che ogni rituale festivo, nella conclusione di un anno che più terribile di così davvero era difficile immaginare, subirà modifiche, cancellazioni o aggiustamenti, è fondamentale che proprio la pessima abitudine di esplodere petardi e bombe dovrà essere vietata con gran convinzione da parte del Comune di Napoli. Che sia un Capodanno sul quale, almeno per quest’anno, cali il sipario su trac e bombe carta. Il sindaco, ospite di una trasmissione radio, ha dichiarato che queste “saranno feste all’insegna della sobrietà”, e che per questo motivo, “i fuochi di Castel dell’Ovo saranno cancellati per risparmiare soldi da destinare ad attività solidali”.

È certamente un primo passo, ma non basta. Perché non solo gli spettacoli pirotecnici andrebbero cancellati, ma assieme a quelli è necessario vietare tutto lo sguaiato contorno di esplosioni, fumi e fuochi. Per molte ragioni.

La prima di queste è che i botti di Capodanno fanno registrare feriti e, spesso, anche morti. Spediscono la gente in ospedale, ed è inutile ricordare qui la condizione di nosocomi e pronto soccorso al tempo della pandemia, la pressione alla quale sono sottoposti medici e infermieri.

I botti, poi, creano fumi e inquinamento, oltre a provocare difficoltà respiratorie. E anche in questo caso, è bene preservare i polmoni di tutti dal peso inutile e del tutto superfluo di complicazioni accessorie al virus. Terzo e ultimo motivo: i botti provocano ansia, irritabilità e spavento negli animali, sia domestici che randagi, fino a provocarne in diversi casi anche la morte per infarto. Cani, gatti, uccelli: ogni anno piomba su di loro questa nostra inaccettabile abitudine, e ogni anno questi esseri viventi passano ore di smarrimento, paura e angoscia. In molte capitali europee i botti di fine anno sono vietati soprattutto per proteggere loro, che da soli non possono proteggersi.

Anche Napoli, se non vuol continuare a vivere e nutrirsi solo di retorica e annunci, dovrebbe cominciare a tenere in serio conto questo aspetto di tutela fondamentale degli animali che vivono in città. Ci provi il sindaco De Magistris a emanare una ordinanza che vieti tutto questo. Nessuno ne terrà minimamente conto? La città sarà ugualmente scossa da boati e rumori molesti?

Molto probabilmente sì. Ma non è questo che importa. Amministrare una città significa anche fornire simboli, dare indicazioni, provare a cambiare la rotta delle cose che ci sembrano eterne e immutabili. Non è importante che di quella ordinanza una parte della popolazione farà carta straccia. Quello che conta è che chi è al governo dica che cosa è giusto e che cosa non lo è, che cosa è importante e che cosa ci possiamo lasciare dietro. Se gli automobilisti sfrecciano a 160 all’ora in autostrada, non è assolutamente per questo che perde senso il limite di velocità a 130. Come sempre, non bisogna temere la disubbidienza o la strafottenza. È l’insipienza il vero nemico.



