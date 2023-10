Così fa malissimo. Quando pensava di aver riaperto la partita col rigore (e i sorrisi) di Osimhen, il Napoli ha visto sfumare la rimonta con la Fiorentina. Che ha vinto con merito, scoprendo le crepe nascoste dalle vittorie azzurre su Udinese e Lecce.

Tra le cose che non vanno in questo avvio di stagione vi è l’avvio in salita in alcune partite ed è accaduto anche in quella con la Fiorentina di Italiano, il tecnico a cui De Laurentiis rinunciò nella scorsa primavera dopo la rinuncia di Spalletti: avrebbe fatto bene a ingaggiarlo, visto che al Maradona ha vinto per la quarta volta in sei gare. Alla seconda azione in area, con il pallone di Brekalo passato tra le gambe di Meret, nuovamente in difficoltà come gli accadeva quando vi era il ballottaggio con Ospina, quasi sempre vinto dal colombiano. La sosta e l’aria della Nazionale devono aiutare il portiere a ritrovare tranquillità ed efficienza. Un altro, invece, è apparso Osimhen, già quando il Napoli si è trovato sotto. Arretrava per recuperare palla e incitava con ampi gesti delle mani i compagni a pressare, ad attaccare, a credere nella rimonta. E che abbia recuperato vigore ed entusiasmo, a due settimane dal rigore sbagliato a Bologna che ha aperto una serie di dubbie polemiche, si è visto quando è stato assegnato il penalty al Napoli. Ha preso il pallone, non lo ha lasciato nelle mani di Zielinski. E ha segnato e festeggiato davanti alla curva.

Gol e prestazioni sono il metro di giudizio per un attaccante, ma lo è anche la serenità d’animo con cui un giocatore - e che giocatore - si muove nel suo ambiente, tra spogliatoio e città. È fondamentale in una squadra che procede a strappi come quella di Garcia, che non ha saputo darle identità e continuità di gioco e che ieri è stata mortificata da un’ottima Fiorentina. Il rigore di Osimhen non ha riaperto la partita, è bastato un tocco errato di Olivera per favorire il gol di Bonaventura e consegnare alla Fiorentina i tre punti che le consentono di staccare in classifica il Napoli. Che dopo 8 giornate è quinto, a tre lunghezze dalla zona Champions, dunque al momento fuori dall’obiettivo indicato dal tecnico francese. Vedremo, dopo il tour dei nazionali, cosa verrà fuori dal confronto con il “gran consiglio dei saggi”, un segreto rivelato da Rudi perché si sapesse al di fuori delle mura di Castel Volturno che tra lui e la squadra il dialogo esiste. Ma il gesto di Politano al momento della sostituzione allunga altre ombre.

Il Napoli ha fallito l’ottima chance di avvicinarsi al vertice e non soltanto per un problema fisico post-Champions, perché la Fiorentina - più tonica e più concreta - aveva giocato in Conferecence 48 ore dopo. Garcia e i suoi ragazzi sappiano che non si possono perdere altri treni, sentendosi magari certi che uno dei primi quarto posti sarà conquistato. Temiamo che possa essere già molto tardi per puntare al primo, quello lasciato in eredità da Spalletti. I recuperi degli infortunati Rrahmani e Natan dopo la sosta possono aiutare Garcia nel suo lavoro di miglioramento dei risultati e dunque delle prospettive di una squadra che per la sua recente storia non può accontentarsi di un anonimo ruolo.