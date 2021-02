Il peso specifico della folla ​nella Napoli fuori controllo

Ricordate l’inizio di quel memorabile spettacolo del 1993 che fu “Il racconto del Vajont” di Marco Paolini? Si apriva con una domanda, un filo rosso che cuciva tutto il monologo con quella sua angosciante questione apparentemente tecnica, oggettiva: “Quanto pesa un metro cubo d’acqua?”. La storia contenuta in quella orazione civile ruotava intorno alla diga costruita negli anni ‘50 in una valle friulana. Subito dopo lo scavo dei primi invasi la montagna cominciò a muoversi, gli abitanti erano spaventati, la cronista Tina Merlin raccolse le loro testimonianze e timori, pubblicò pezzi allarmati sulla pericolosità della costruzione. Intanto la diga cresceva, si accumulava l’acqua, il 9 ottobre ’63 una frana precipitò nel bacino, l’enorme massa liquida traboccò inondando i paesi sottostanti, circa duemila persone morirono. Una goccia d’acqua non è nulla. Un metro cubo sì. Cinquanta milioni di metri cubi, come quelli del Vajont, sono una enormità.

Per quello che è accaduto sabato scorso in città, per il suo giorno di ordinaria follia, ci si potrebbe domandare la stessa cosa: “Quanto pesa una persona?”. Qual è, cioè, il suo impatto, il suo apporto specifico, durante una pandemia virale? Una persona non è molto. Cento persone sì. Migliaia di persone sono – dal punto di vista epidemiologico – una sciagura, una sventatezza, un gigantesco azzardo pubblico. La Napoli fuori controllo di sabato, la città che si è gonfiata fino all’inverosimile di corpi e automobili nelle stese ore in cui altri corpi e altri mezzi meccanici, quelli dei macchinari delle terapie intensive, continuano a lavorare incessantemente.

Era la città del naufragio di ogni certezza, dove i bollettini quotidiani delle infezioni, dei ricoveri e dei morti si trovavano a incrociarsi, ma senza mai darsi fastidio, con un presunto diritto alla libertà che in un periodo come quello che stiamo vivendo semplicemente non c’è e non può esserci. In quel punto caldo dove gli assembramenti si contavano a centinaia, dal lungomare di via Partenope al Vomero, da Chiaia a via Toledo e piazza Dante trasformata in un mini-carnevale di Rio, nel momento in cui quella cascata incontrollata invadeva la città, batteva una pulsazione di fondo che, a saperla leggere, ritmava un’unica parola d’ordine: “Sfrenatevi”. E dietro quell’ordine non esplicito, ma nei fatti assolutamente concreto e misurabile, si leggeva la congestione di tutta una serie di azioni come al solito promesse e mai mantenute, di inviti alla prudenza e raccomandazioni di buon senso pronunciati per pura formalità, perché vanno detti anche se nessuno ci crede e nessuno fa in modo che vengano ascoltati. “È l’economia, stupido”? No, qui non si parla di aperture mirate e ragionate per dare un po’ di respiro al commercio in sofferenza. Quello che non si ha il coraggio di chiamare col proprio nome è la paura dell’impopolarità, è il timore della politica e dell’amministrazione di passare per rigidi e asfissianti controllori pronti a mettere le mani addosso a un sempre malinteso diritto al divertimento e alla spensieratezza, è l’incapacità di compiere scelte dure e sgradite quando è giusto e necessario compierle. Sennò quale potrebbe essere il senso, da parte del sindaco, di individuare con un’ordinanza 75 luoghi cittadini a rischio assembramento, senza che nel caos totale di sabato – come raccontava su questo giornale Paolo Barbuto – ci sia stato un solo straccio di intervento, una singola chiusura da parte delle forze dell’ordine preposte all’esecuzione? E, contemporaneamente, come si dovrebbe leggere, viceversa, lo straordinario successo, chiamiamolo così, dell’altra ordinanza, quella che ha disegnato un’area pedonale su via Bisignano, lungo il perimetro dei baretti di Chiaia, provvedimento che ha ingenerato il sospetto, da parte delle associazioni di quartiere e dei comitati di residenti, che così si intenda ampliare ancora di più gli spazi esterni a favore dei locali pubblici – bar e locali, nella stragrande maggioranza – con l’unico risultato di funzionare da moltiplicatore di assembramenti e folle in un luogo già di suo regolarmente preso d’assalto? Solo che lungo questa china si fa in un attimo a scivolare dentro uno scellerato conflitto tra due concezioni di realtà, laddove ciò che risulta vero nei numeri del contagio e della preoccupante diffusione del virus viene smentito, o comunque smussato, depotenziato, dallo smarrimento e dalla confusione ingenerati dall’astratta diffusione di regole senza sostanza e dalla contestuale applicazione di provvedimenti come minimo contraddittori. Bisogna – e pure con una certa urgenza – ricominciare a muoversi da qui, dalla ricucitura di tutti i nostri tessuti slabbrati. Bisogna tornare a fare quel che di buono si promette, a eseguire quel che si dice e a vigilare su quel che si afferma di voler controllare. Punto.

Non ci sono terze vie per ritrovare un’autorevolezza smarrita. Una perdita che già in tempi normali è preoccupante, ma che in un periodo come questo è imperdonabile e pericolosa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA