Dai ristoranti ai musei, folla di turisti a Napoli: «Finito l'incubo Covid»

«C’è traffico anche per chi sta a piedi, è una cosa mai vista», sorride Riccardo Sarta, romano, guardando la fidanzata Nicoletta. I due camminano - o meglio avanzano a fatica - in via dei Tribunali, che scoppia di turisti come un pacco di riso sottovuoto. Code ai tavoli di ristoranti, pizzerie sold-out, bar gremiti, vicoli stretti in cui si fa il tetris tra corpi. Impresa titanica ammirare il Cristo Velato: in centinaia si sono arresi dopo...

