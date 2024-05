Gasperini ha fatto un regalo alla squadra che avrebbe potuto essere sua se non avesse deciso di continuare a divertirsi in quella fabbrica di talenti che è l’Atalanta. Il Napoli, al Maradona, non è stato capace di battere il Lecce, da tempo salvo e dimostratosi non insuperabile per i suoi recenti avversari, e così resterà per la prima volta dopo 14 anni fuori dall’Europa, comunque vada la finale della Fiorentina.

Alla qualificazione in Conference potrà in extremis ambire il Torino, che non è stato superato in classifica dagli azzurri.

Finisce così, al decimo posto, una stagione mediocre. L’ultima prestazione con lo scudetto sulle maglie è stata in linea con le tante, troppe, proposte in questa annata che tutti i tifosi hanno voglia di cancellare perché hanno visto una squadra senz’anima, oltre che priva di gioco e di forza. Con la testa altrove, anche ieri in un pomeriggio felice soltanto per chi se n’è andato al mare e non per chi ha voluto presentarsi all’ultimo appuntamento del Napoli (40mila spettatori). Il Lecce, tutt’altro che demotivato, è andato due volte vicino al gol nel primo tempo, appena si è aperto un varco nella difesa. E il Napoli? Soltanto Kvara ha giocato su livelli accettabili, gli altri non vedevano l’ora di finire anche questo compitino e prepararsi per le vacanze o gli Europei, ai quali parteciperà Calzona (ct della Slovacchia), allenatore che non passerà alla storia per i tre mesi sulla panchina azzurra. Ha fatto pochissimo e, peraltro, lanciando un sinistro messaggio dopo il pareggio di Firenze: «Ho trovato qui una catastrofe».

Ecco, i tifosi - quelli che hanno contestato con striscioni e cori duri e quelli che hanno rivolto un timido incoraggiamento agli ex campioni d’Italia - ancora non hanno ben capito come sia avvenuta questa “catastrofe” subito dopo lo storico trionfo che aveva inorgoglito la città. Ma soprattutto si chiedono se si possa ripartire e come. C’è una certezza. De Laurentiis ha deciso di investire su un allenatore di valore come Conte, che ha vinto cinque campionati nella sua carriera e ha molto raramente fallito gli obiettivi. Nelle prossime ore verificheremo i tempi di chiusura di una trattativa che il presidente ha riallacciato perché in lui vi è anche la voglia di reagire agli insuccessi di questa stagione e alle contestazioni che sono scattate pure nei suoi confronti, quando si è spezzata la tregua con i capi ultrà. Conte è un’ottima base di partenza. Ma tutto il resto?

Le idee e i soldi ci sono, perché De Laurentiis e l’ad Chiavelli hanno saputo bene amministrare fino alle due sessioni del mercato 2023-2024 che non hanno rafforzato la squadra e hanno invece danneggiato le casse. Sarà utile conoscere il progetto di rafforzamento, anche se qui - appunto dopo la “catastrofe” segnalata da Calzona - è fondamentale affidarsi prima agli uomini e poi ai calciatori perché è evidente che nessuno ha saputo tenere compatto lo spogliatoio. Anzi. È andato in frantumi quel gioiello che Spalletti aveva saputo valorizzare e difendere da tutti, respingendo anche le ingerenze di De Laurentiis.

Ecco, con chi si ripartirà? Certamente non con Zielinski, a cui ieri non è stata neanche data la possibilità di sedere in panchina e magari di salutare quei tifosi con cui ha condiviso tante emozioni: perché fare così? Gli avviliti volti di Di Lorenzo e Osimhen, due eroi dello scudetto, valevano più di qualsiasi discorso da rivolgere alla gente. C’è stato chi ha parlato in tv prima della partita, Juan Jesus, assicurando che «la squadra farà di tutto per riportare lo scudetto a Napoli». Ma lui, dopo essere stato uno dei peggiori, sarà ancora qui?

De Laurentiis può restituire fiducia alla piazza che si sente tradita soltanto con investimenti di spessore. Non con altri Natan e Cajuste. Non sarà facile sostituire Osimhen, il bomber del terzo scudetto che nei mesi scorsi - e non soltanto per gli impegni in Coppa d’Africa - ha perso quella grinta con cui aveva trascinato il Napoli fino alla cima del campionato, né altri azzurri, perché entra in gioco anche il fattore età e tanti hanno superato i trent’anni.

È importante, intanto, aver capito che una squadra del rango del Napoli, con aspirazioni sempre alte, non può guidarla un qualsiasi allenatore, come aveva detto il presidente dopo la separazione da Spalletti. Ma quello è il passato e il nuovo Napoli non dovrà essere prigioniero dei ricordi, belli come quelli vissuti con Luciano o brutti come quelli di un campionato finito tra fischi di rabbia e l’urlo “Via da Napoli”. Scene che ci hanno riportato agli anni tristi delle retrocessioni pre-fallimento.