Il blocco stradale di protesta degli automobilisti che hanno sostato in doppia e tripla fila, o sui marciapiedi, o intorno agli spartitraffico, e comunque in divieto, contro il carro attrezzi della polizia che va a rimuovere le vetture, è un vero momento cinematografico. Visto che Napoli è ormai un set a cielo aperto verrebbe da credere a una fiction. Stanno girando una serie tv, avrà pensato qualcuno. Invece, no. Quella che è andata in scena l’altra sera all’esterno dello stadio Maradona di Fuorigrotta, all’uscita dell’amichevole (peraltro nefasta) del Napoli contro il Lille, è forse il momento più rappresentativo del corto circuito delle regole e della logica comunitaria, la crisi dell’equilibrio tra società e legge, che ormai riguarda la città in molti suoi aspetti, e in particolar modo quello della circolazione stradale.

Che le forze di polizia decidano di organizzare un presidio di controllo in una zona che si annuncia affollata, e che procedano a ben 87 rimozioni forzate di veicoli che sono stati lasciati in sosta in posti e posizioni a dir poco assurde, con centinaia di verbali elevati, dovrebbe da una parte sollevare un plauso e dall’altra indignare per la quantità considerevole di abusi che ancora troppo spesso si verificano in città.

Invece la protesta è verso il carro attrezzi. Con addirittura un accenno di blocco della circolazione stradale. Che bisogna c’era di portar via le auto? Non bastava una multa, che poi a pagare (e a morire) c’è sempre tempo? E adesso come torniamo a casa? Per estremo paradosso, quella sera, chi aveva violato le regole, invece di abbassare la testa e chiedere scusa, l’ha alzata e ha avuto la sfrontatezza di contestare. Con loro, ovviamente, anche i parcheggiatori abusivi, che di quella sosta selvaggia sono i promotori e gli approfittatori. Il curioso episodio è per alcuni aspetti grottesco, da commedia oleografica, e per altri amarissimo perché racconta di una realtà dove ormai alcune regole sono definitivamente saltate: lo sono perfino in quella forma di pudore che dovrebbe attraversare chi le viola. Non c’è più neppure lo “scuorno”. Anzi, viene esibita una sfrontatezza dell’illegalità che dà il senso di come ormai la città, in alcuni aspetti, abbia passato il suo Rubicone. I parcheggiatori abusivi difendono la loro scelta: è meglio che andiamo a rubare? Gli automobilisti fanno più o meno lo stesso: dove parcheggiamo?

Hanno tutti ragione, direbbe Tony Pagoda, il memorabile personaggio di Paolo Sorrentino. Ma proprio per questo siamo di fronte a un corto circuito, in cui bisogna mettere le mani con attenzione e cautela. La repressione è indispensabile: innanzitutto il primato della legge e dell’autorità, per ripristinare un minimo di principio comunitario. Ma poi bisogna anche provare a capire le questioni nella loro più ampia complessità. Per esempio, il tema della sosta selvaggia a Napoli è chiaramente correlato a quello dell’assoluta, vergognosa, inefficienza del trasporto pubblico locale. Lo si vede in questi giorni di impazzimento natalizio. Tutti prendono l’auto perché non c’è alternativa. Poi, questo veicolo va lasciato da qualche parte. Se mancano le aree di sosta organizzate, magari a ridosso di luoghi di aggregazione, si finisce con il lasciare il veicolo dove capita. Se i pochi garage privati praticano tariffe da capogiro (si arriva a 7/8 euro l’ora), si preferisce quasi rischiare la multa, che forse nel caso costerebbe meno.

Una vecchia legge della fisica dice che quando si fa un vuoto, qualcosa arriva a colmarlo. In questo caos, si inseriscono anche i parcheggiatori abusivi. L’illegalità spesso occupa spazi che trova liberi e non lo farebbe se qualcuno, nelle regole, avesse presidiato quel tema. Allora, senza smarrire l’indignazione per l’assurdo sit in degli abusivi contro chi fa rispettare la legge, ricordiamoci di alzare lo sguardo verso la luna e di non fermarci solo a guardare il dito. Se vogliamo combattere la sosta selvaggia, va bene un carro attrezzi (che peraltro con una ottantina di auto rimosse ripaga sé stesso e porta un po’ di soldi nelle casse pubbliche) ma andrebbe ancora meglio organizzare servizi degni di trasporto e sosta legale, di interscambio, di itinerari strutturati, in modo da poter dire a chi viola le regole, non solo che ha torto marcio, ma che deve stare anche zitto.