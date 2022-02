Se la città reagisce ​al furto dei sogni

Si può immaginare atto più odioso di un furto in una scuola? Ancor più odioso se il furto, oltre a procurare un danno economico, ha anche una forte pregnanza simbolica? Rubare in una scuola degli strumenti musicali, ad esempio - come è accaduto all’istituto comprensivo “Nazareth Musto”, dove sono stati sottratti flauti, clarinetti, trombe, tromboni e un sassofono in dotazione per la formazione degli allievi, per un valore complessivo di oltre...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati