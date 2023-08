Le dichiarazioni dell’assessore regionale Lucia Fortini sui possibili criteri di scelta per futuri accorpamenti non sono passate inosservate. L’idea che il liceo classico Umberto I possa essere accorpato in futuro al vicino scientifico Mercalli non piace a tutti, ma piace molto meno l’idea di toccare scuole in territori più deprivati e alta dispersione scolastica, con il rischio criminalità dietro l’angolo. L’intento dell’assessore all’Istruzione era però aprire il dibattito sul dimensionamento scolastico e i nuovi parametri ministeriali come spiega lei stessa: «L’accorpamento del Liceo Umberto con il Liceo Mercalli è chiaramente una provocazione, ma volevo dare la misura del significato di una visione assolutamente miope delle comunità scolastiche. Non è la nostra visione e utilizzeremo tutti gli strumenti a nostra disposizione per contrastarla».

Tuttavia la crisi dei classici è un fatto: secondo le iscrizioni del 2023/24 del Ministero solo il 5,8 per cento dei ragazzi italiani ci andrà, mentre il liceo Scientifico tradizionale è scelto dal 14,1 e l’11,2 dal liceo delle Scienze Umane. Il rischio che i licei possano subire accorpamenti è quindi molto alto, anche se a Napoli si tratta di intaccare scuole con una storia cittadina alle spalle come quello di Chiaia, che tra i suoi studenti ha avuto l’ex presidente Giorgio Napolitano, Raffaele La Capria, Erri De Luca e Mario Martone, così al Sannazaro, Vico, Genovesi.

«Da genitore mi auguro che le lascino il suo intento di tutelare le zone già in condizioni ai limiti. Purtroppo però la preoccupazione di una ulteriore “mazzata” fatta anche di caos, cattive informazioni e/o sciacallaggio politico, incertezza, discontinuità didattica, mancanza del tempo pieno soprattutto nelle scuole di periferia, diciamo che c’è tutta» dice Paola Iazzetta. Marialaura Cacace appoggia in pieno l’idea provocatoria e sottolinea: «Lasciare fuori da questo piano scellerato le scuole ubicate in zona a rischio con alta dispersione è la priorità. Si guardi all’utenza e non solo ai numeri». Barbara Tafuri, presidente del Consiglio d’Istituto del liceo Umberto considera le dichiarazioni dell’assessore Fortini «una provocazione: credo abbia voluto mettere sul fuoco il tema del dimensionamento scolastico. Mi pongo però una domanda: un solo dirigente scolastico come può gestire due scuole accorpate di oltre 2.000 studenti?». La rappresentante dei genitori dell’Umberto però sottolinea pure come «il criterio di cui parla la Fortini non lo comprendo. Tutte le scuole hanno disagi e ciascuna affronta problematiche, nessuna ne è esclusa. Si dovrebbe investire in una scuola per contrastare la dispersione, in un’altra su laboratori più avanzati e un’altra ancora in palestre».

Resta comunque la profonda crisi che sta vivendo il liceo classico a livello nazionale. Tra un paio di settimane avremo i dati degli iscritti al primo anno per ogni singolo istituto e vedremo se i 1.054 dell’Umberto nello scorso anno sono calati, così come al Genovesi (all’indirizzo Classico erano appena 213), Vico (all’indirizzo Classico erano 432), Sannazaro (914), Elsa Morante (all’indirizzo Classico erano 37), Gentileschi (160), Vittorio Emanuele II-Garibaldi (780), Pansini (758), Calamandrei (all’indirizzo Classico erano 86) e Sbordone (all’indirizzo Classico erano 120).