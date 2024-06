Sono settimane decisive, queste in corso, per il mare che bagna Posillipo e tutta la costa occidentale della città. In particolare, sono tempi importanti per il progetto della costruzione di un nuovo scarico a Coroglio, che si aggiungerebbe allo scarico già presente a Cala Badessa.

Il 17 maggio, infatti, «è scaduto il termine per la presentazione al ministero dell’Ambiente di nuove documentazioni da parte di Invitalia. In questi giorni, dunque, aspettiamo il parere da Roma. Siamo in piena zona speciale di conservazione europea: un nuovo scarico qui non ha senso».

APPROFONDIMENTI Napoli, la vergogna del lancio del sacchetto Mare violato: in Campania 23 reati ogni chilometro Turismo balneare, Legambiente e la lotta all'inquinamento delle coste: «ecco i 10 oggetti più abbandonati sulle spiagge»

A parlare è il direttore del Parco Sommerso di Gaiola, Maurizio Simeone. Lui, assieme a vari comitati della zona, si batte da tempo per «evitare che l’inquinamento in mare da Posillipo a Castel dell’Ovo venga sostanzialmente raddoppiato. Se il nuovo scarico fognario sarà costruito a Coroglio, come da progetto, la portata di piena del collettore passerà da 100 metri cubi a 206 metri cubi al secondo in mare. Quando piove gli sversamenti nelle acque di Napoli saranno raddoppiati».

La vicenda

Facciamo un passo indietro e ripercorriamo una vicenda che si trascina da vari anni, nata prima dell’arrivo dell’attuale amministrazione di Palazzo San Giacomo. Un collettore di scarico, in zona Gaiola, esiste già dal 2001. Fu realizzato giusto un anno prima che il paradiso posillipino assumesse il rango di Area marina protetta. La struttura doveva servire come impianto di alleggerimento del collettore di Cuma.

Poi, nel 2021, è arrivata l’idea di un secondo collettore, a Coroglio. Siamo nell’ambito del Piano di risanamento ambientale e rigenerazione urbana (Praru) del Sin Bagnoli, che prevede un «aumento della portata delle acque reflue urbane», «l’apertura di un secondo scarico fognario di bypass da circa 100 mc/s sotto costa sulla spiaggia di Coroglio», e l’«aggiunta di una nuova condotta di scarico sottomarina», che sfocia a 50 metri da tre banchi di coralligeno. Allo stato attuale delle cose, il progetto è in commissione Valutazione impatto ambientale al ministero dell’Ambiente.

«Su richiesta dei comitati, ho assunto il compito di fare da portavoce anche a Roma delle associazioni che si sono unite al Parco Sommerso di Gaiola nella battaglia contro la costruzione del collettore a Coroglio - dice Rosalba Giugni, presidente di MareVivo - Il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin, una decina di giorni fa, mi ha promesso che sarebbe andato a controllare tutte le carte. Al momento il progetto del secondo scarico è in commissione Via. Ho mandato documentazioni anche ai ministri del Mare Musumeci e della Cultura Sangiuliano. Siamo già in una situazione in cui il troppo pieno di Cala Badessa, con le piogge torrenziali dovute ai cambiamenti climatici, scarica a mare più di prima».

La mobilitazione

Comitati di cittadini e Parco Sommerso, tutti uniti: sono ben 16 le associazioni mobilitate contro la costruzione del nuovo scarico. La relativa petizione su change.org si aggira intorno alle 5500 firme. «Va notato che nei casi di scarico in condotta o sulla linea di costa, in mare finiranno, oltre ai liquami, anche le acque di dilavamento urbano dell'intera area urbana di Napoli ovest (Bagnoli, Fuorigrotta, Soccavo e Pianura), contenenti sostanze tossiche inquinanti come idrocarburi o metalli pesanti», si legge nel testo della petizione.

«Il Parco Sommerso ha già espresso parere negativo - riprende Simeone - con una relazione tecnico scientifica. Il ministero ha preso atto della nostra contrarietà. Il progetto è soggetto a Via e a valutazione di incidenza. Quest’ultima si applica ai progetti che possano perturbare i Siti Natura 2000, cioè le location di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione a livello di habitat, in cui rientra la zona Gaiola-Nisida.

Da 20 anni chiediamo di rimuovere lo scarico di Cala Badessa, sotto al Virgiliano, dietro la Baia di Trentaremi. Invece rischiamo di raddoppiare la portata degli scarichi.

Dopo le nostre relazioni contrarie, il ministero dell’Ambiente ha chiesto ulteriori integrazioni a Invitalia, che si è presa 3 mesi di tempo, scaduti il 17 maggio. Non ci arrendiamo. Lottare contro un progetto del genere è un dovere, come è un dovere la tutela di quest’area. Qui andrebbe realizzato non uno scarico ma un depuratore, ora che ci sono i soldi per Bagnoli, così da risolvere alla radice il problema dell’inquinamento marino, che mette a rischio l’intera economia napoletana del mare».