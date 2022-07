La Galleria e l'egoismo dei volti girati altrove

Con la sua solita capacità di anticipare i tempi e offrire sintesi fulminanti, già da tempo la letteratura aveva capito che ogni palazzo è un mondo, che in ogni stabile c’è una città ridotta. Da «Il Condominio» di Ballard a «Vita, istruzioni per l’uso» di Perec, dal «Pasticciaccio» di Gadda al claustrofobico sottotetto dove si consuma l’omicidio di «Delitto e Castigo» di Dostoevskij, gli scrittori si erano resi conto che ogni spazio abitato è luogo di storie inquietanti, di paranoie e ostilità, conflitti e malanimi.

A questo oscuro campionario letterario, anche Napoli da oggi può vantare un glorioso apporto con l’incredibile storia dei condominii della Galleria Umberto I che, a maggioranza dei partecipanti, hanno deciso di non pagare le spese – circa 13 mila euro, su un totale di 20 mila, fino alla fine del 2022 – previste per il servizio di vigilanza notturna, che avrebbe dovuto funzionare da minimo ma fondamentale argine al degrado della Galleria, esposta a inciviltà, assalti di gruppi inferociti di minori e sbandati. Una parte della cifra complessiva, consistente in 7mila euro, era già stata messa a disposizione da Aicast, una associazione di categoria che ha sede in Galleria. Il resto avrebbero dovuto dividerselo i dodici stabili che ricadono nella zona di competenza del monumento. Che hanno appunto messo nero su bianco un sonoro “no, grazie”, nonostante i numerosi inviti del prefetto Claudio Palomba a valutare bene la questione prima di rifiutare.

Si tratta di un eroico gesto di resistenza civile? È un segnale, duro ma necessario, che i privati lanciano a uno Stato indifferente e distratto? Un appello radicale affinché le istituzioni intervengano a sostegno della cittadinanza?

Sarebbe bello potersela raccontare così, ma dietro questa inspiegabile scelta non c’è molto di più che un banale consociativismo amorale che, ancora una volta, è il segno distintivo di un malinteso modo di essere cittadini a Napoli. Perché, a questo giro, lo Stato e le istituzioni il loro dovere l’hanno fatto, e pure con una certa efficienza. Il Comune ha confermato lo stanziamento di 1,8 milioni per interventi vari, dal restauro della pavimentazione alle verifiche sulla copertura. Regione e Ministero dell’Interno provvederanno all’installazione di telecamere per la videosorveglianza, costantemente collegate alle centrali operative. E fin dal primo momento è stato istituito un tavolo di confronto con privati e commercianti. Insomma, forse mai come in questo caso, il governo della cosa pubblica ha lanciato non solo segnali e appelli, ma ha messo sul tappeto risposte concrete. Quelle che lasciano francamente sconcertati sono le braccia conserte dei privati, questa miscela illeggibile di disinteresse ed egoismo, questo tracciar confini tra il fuori e il dentro, il mio e il tuo. E questi sarebbero i pezzi della Napoli civica sulle spalle della quale dovremmo dare vita a un nuovo Risorgimento cittadino?

Ma questa non è altro che una subdola volontà di non mettersi dentro nessun tumulto, non impicciarsi, non mescolarsi, tirare avanti in attesa di tempi migliori salvo poi continuare nella lamentazione continua, cioè lo sport preferito di tutti quelli che hanno le mani pulite solo perché si guardano bene dal tirarle fuori dalle tasche anche solo una volta («La Napoli che abbaia alla luna», l’ha definita benissimo Vittorio Del Tufo sabato scorso su queste colonne).

Eppure, fino a che punto il bisogno di scavarsi una trincea che sia capace di proteggere da un agire civico e morale può spiegarsi con alchimie solo emotive o caratteriali? Perché è evidente che qui non si parla soltanto, e banalmente, di egoismo o tirchieria. Del resto non sono mancati, benché schiacciati in posizione di minoranza, singoli o sparute famiglie che avevano dato la loro disponibilità, ai quali è stata lasciata aperta la possibilità di far ricorso a una colletta di volenterosi. No, qui c’è un elemento di maggior inquietudine dettato proprio dal fatto che quel “no” è il frutto più puro di una città agiata totalmente chiusa nel guscio del suo privato, staccata da tutto e di tutto indifferente. Lo si direbbe, anzi, il rappresentante più in forma di una Napoli benestante e sorda, strozzata dalla tentazione di buttare la palla in tribuna, respingere qualsiasi invito alla condivisione, pronta a chiudersi a testuggine e segnalarsi esclusivamente per la sua irresolutezza. È a partire da questo – di cui l’episodio della Galleria è solo un minimo, ma assai significativo segnale – che va ripensata la crisi cittadina. Il cui carattere più intimo e vero sta nel fatto che una parte sempre maggiore della sua borghesia non riesce più a credere di far parte di una comunità retta da una serie di regole e di doveri. Non riesce più, in altre parole, a credere che esista uno Stato, che propone delle cose, che ne costruisce una parte e che chiede a lei un intervento per completarle. È la percezione di questa catena spezzata che oggi, più di tutto, contribuisce a esasperare ogni egoismo e a incrinare ogni fiducia, è la sensazione palpabile della progressiva secessione dalla città di quelle che una volta sarebbero state le sue élite economiche e politiche. Con la conseguente, inevitabile rinuncia a portarne la responsabilità.