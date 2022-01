Napoli, contro il degrado della Galleria Umberto cancelli o vigilantes: commercianti divisi

«Si faccia subito qualcosa per debellare il degrado della Galleria Umberto I». È il grido unanime che arriva da commercianti, professionisti e associazioni. Europa Verde, Comitato Portosalvo ed esercenti, per domani hanno organizzato un sit-in di protesta contro l’abbandono del monumento. Se, come anticipato al Mattino dall’assessore alla Sicurezza Antonio de Iesu, l’amministrazione continua a considerare i cancelli notturni come «un’opzione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati