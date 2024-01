Torna la vigilanza notturna in Galleria Umberto, entro un anno saranno restaurati i pavimenti e installati i cancelli, che costeranno un milione circa. Che il rilancio del monumento del Risanamento sarebbe stato una priorità del suo mandato, il neo Prefetto Michele di Bari lo aveva annunciato già nella conferenza stampa di insediamento dello scorso dicembre. E così è stato, in continuità con l’operato del suo predecessore Claudio Palomba: nel corso del Comitato sull’ordine e la sicurezza pubblica dell’altra sera, di Bari ha presieduto il tavolo ad hoc in cui si è definito un cronoprogramma delle operazioni per la rinascita del primo salotto della città.



Entro un anno saranno completati due passaggi fondamentali per il rilancio della Galleria: la pavimentazione e l’apposizione di 3 cancelli per la chiusura notturna (entrambe di competenza comunale). Alla riunione in Prefettura hanno partecipato il vicesindaco, il capo di gabinetto del sindaco e l’assessore alla legalità e alla sicurezza del Comune di Napoli, il soprintendente per Archeologia, Belle arti e paesaggio, il presidente della Camera di Commercio, il direttore regionale di Intesa San Paolo, il delegato dell’Unione Industriali di Napoli, il vicepresidente di Confcommercio Campania e il presidente di Aicast.

«L’incontro - si legge nella nota dell’ente di Governo - ha definito la tempistica degli interventi di restauro, già in atto sulla volta e che a breve interesseranno la pavimentazione, secondo uno stretto cronoprogramma anche per l’apposizione dei cancelli di chiusura ai varchi di via Santa Brigida e via Verdi, oltre che dell’Angiporto. In particolare, il restauro della pavimentazione, che sarà ultimato entro un anno, consentirà il recupero totale dell’opera che il Comune preserverà con una serie di iniziative volte ad una razionale regolamentazione dell’uso del suolo pubblico». «A breve sarà convocata una riunione tecnica per condividere la tempistica delle varie fasi dei lavori che comporteranno la chiusura alternata di porzioni del sito. Il progetto di apposizione dei cancelli, seguito in tutte le sue fasi dalla Soprintendenza, sarà definito entro il mese di giugno e consentirà l’ultimazione dei lavori entro il prossimo dicembre».

Importante poi la novità sul tema della sicurezza: «In continuità con l’operato della Polizia locale presente all’interno del complesso durante il giorno - prosegue la nota - è stata acquisita una nuova disponibilità di massima alla contribuzione temporanea da parte di Banca Intesa San Paolo per ripristinare la vigilanza notturna». Nel dettaglio, la prossima riunione in Prefettura sarà decisiva per allestire un cantiere di non semplicissima gestione. 1,8 milioni di fondi per restaurare i pavimenti di una delle zone più affollate di Napoli. Non a caso, al tavolo saranno interpellati commercianti e residenti della Umberto I. «Il progetto per la pavimentazione è terminato e validato - spiega il vicesindaco e assessore all’urbanistica Laura Lieto - Già l’altro ieri abbiamo posto il tema della gestione del cantiere. Bisognerà eseguire il restauro e, allo stesso tempo, garantire l’accessibilità del monumento per abitanti, negozianti e turisti. Nella prossima riunione, con commercianti e condomini, ne riparleremo».

Altro nodo cruciale, quello relativo alle tempistiche dell’installazione dei cancelli: «Per giugno il progetto sarà finito - continua l’assessore Lieto - poi potremmo passare alle lavorazioni. Il design dei cancelli dovrà avere un linguaggio contemporaneo, rispettoso ma nello stesso tempo distinguibile rispetto all’unità architettonica del monumento. L’intervento su un bene culturale così importante è inedito. Oltre a via Verdi e Santa Brigida, sarà chiuso anche il varco dell’Angiporto, ma con un cancello più piccolo, e qui l’intervento dovrebbe partire prima. La stima orientativa dei costi dei cancelli è di un milione di euro, compresi di progettazione e installazione».