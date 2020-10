Galleria, fare presto: no a un'altra via Marina

Sapete da quanti giorni è chiusa la galleria Vittoria? Esattamente dieci. E sapete quante attività di verifica e controllo sono state effettuate per predisporre i lavori di ripristino? Esattamente nessuna. Intanto i napoletani soffrono incastrati in mezzo al caos-traffico: fino ad ora 16,5 ore di vita gettate via in coda tra via Acton e via Chiatamone, secondo una valutazione empirica (fatta sulla nostra pelle).



E allora i lettori ci perdoneranno se ci trasformiamo in noiose Cassandre e, immediatamente, davanti ai nostri occhi vediamo materializzarsi lo spettro “via Marina”: un orrore che comprende dieci anni di tira e molla su progetti e ditte esecutrici, altri cinque di lavori in corso e alla fine (ma quando arriverà a una reale fine?) i risultati sono quello che sono. Ecco, alla luce di quest’esperienza avvertiamo l’esigenza di far sentire la nostra voce chiedendo di far presto.



E stavolta l’invito alla sollecitudine non riguarda soltanto l’Amministrazione comunale (colpevole di non aver badato alla manutenzione e di aver generato questo ennesimo scempio) ci permettiamo di chiedere sollecitudine a tutti gli attori di questa vicenda, dalla Procura che ha giustamente sequestrato quel percorso dopo averne scoperto la pericolosità alla Soprintendenza che probabilmente dovrà esprimere pareri e valutazioni, ai tecnici che dovranno effettuare sopralluoghi difficoltosi, alle ditte che saranno chiamate a intervenire per lavori che potrebbero essere complicati. Ecco, nel rispetto delle regole e delle possibilità di ciascuno, lanciamo un appello a fare presto.



Fare presto non vuol dire fare male, attenzione. Fare presto significa solo guardare una città in ginocchio e decidere di giocarsi la partita della stagione, dribblare i tempi morti delle verifiche imprimendo accelerate rapide, scansare i tackle della burocrazia predisponendo documenti puntuali che non s’incepperanno, cercare il colpo della vittoria riducendo i tempi di chiusura che sembravano di tre mesi ma che, probabilmente, si allungheranno ben oltre le festività di dicembre e s’inoltreranno nel 2021 senza pietà.



E poi fare presto consentirebbe all’amministrazione arancione di riconquistare quel lungomare liberato che era rimasta l’ultima bandiera di una rivoluzione mai sbocciata. Adesso su quella fettina di asfalto, per dieci anni divisa fra scogliere e tavolini, è stato necessario lasciare spazio alle auto con il risultato che non va bene né per le auto né per i tavolini. Ecco, magari concentrare il tempo dei lavori non darebbe sollievo solo agli automobilisti affranti, consentirebbe all’amministrazione di rimettere sul pennone la bandiera del lungomare liberato e magari permetterebbe anche ai locali di via Partenope di tornare a respirare in vista della primavera che sembra lontana e invece è vicinissima, una primavera che potrebbe vederci finalmente sulla strada della vittoria contro il virus.



Ecco perché lo spettro “via Marina” deve essere allontanato, ecco perché tutti devono darci dentro, qui c’è in gioco qualcosa di più importante di semplici lavori alla volta sgangherata di una galleria, in ballo c’è il rispetto verso un’intera città.





