Ogni tentativo di tornare alla normalità a rischio flop

Non vorremmo passare per guastafeste o per spregiatori di professione. Ma mentre ci riempiamo gli occhi e la bocca della «grande bellezza» di Napoli, grazie agli amarcord, capita di svegliarci un bel giorno e di scoprire che dietro la grande bellezza, gratta gratta, Napoli resta la città dei mariuoli, dell’abbandono, dei crimini e della dissennatezza. A leggerla, la notizia ha, in effetti, dell’incredibile: l’apertura della Galleria Vittoria...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati