Se la salute assisterà gli azzurri da qui all’8 agosto, non vi saranno dubbi sulla formazione che Gattuso presenterà nella sfida col Barcellona. Perché, anche se il turnover è diventato più intenso in queste settimane per affaticare meno i giocatori, esiste un gruppo di titolarissimi - da Ospina a Insigne - a cui Rino si affiderà per la partita che può far entrare il Napoli (e il suo giovane allenatore) nella storia. Non siamo sui livelli di Sarri, perché la sua distinzione tra titolari e riserve era stata nettissima per tre anni innervosendo una parte dello spogliatoio e il presidente De Laurentiis, però anche Gattuso ha individuato una formazione base. Perché non si possono fare troppi esperimenti dopo le difficoltà che hanno segnato la prima parte di questa stagione, in cui il Napoli - va ricordato - era scivolato nella parte destra della classifica. Rino ha anteposto da tempo Ospina a Meret; la crescita della coppia centrale Maksimovic-Koulibaly lo ha spinto a rari cambiamenti; Fabian e Zielinski sono le mezzeali ideali per affiancare Demme, il regista che con la sua forza e le sue geometrie ha subito preso il comando del centrocampo; in attacco il tridente cosiddetto “piccolo” continua ad offrire garanzie, soprattutto dopo il rilancio in grande stile di Insigne, prima che arrivi la separazione da Callejon.



Gattuso ha tenuto in considerazione le alternative e ha dato in queste settimane - dopo aver vinto la Coppa Italia e quando è scattato il tourbillon delle partite ogni tre giorni - spazio a tutti, assistendo alla crescita di Politano ma anche alle prove alterne di Lobotka. Poco ha fatto Milik per farsi preferire a Mertens, che con le sue accelerazioni e i suoi colpi resta l’attaccante più pericoloso da lanciare contro il Barcellona. Sul campo che verrà deciso dall’Uefa e dalle autorità sanitarie - i contagi in Catalogna non accennano a diminuire e le rassicurazioni della Generalitat vanno prese con cautela - il Napoli si presenterà con la stessa formazione schierata il 25 febbraio al San Paolo, quando sfiorò la vittoria sul Barça. Quella sera Setien, tecnico blaugrana, sottolineò la «forte difesa» degli azzurri, un modo elegante per non parlare - impropriamente - di catenaccio, però le statistiche del primo ottavo dissero altro: quattro tiri in porta del Napoli contro uno soltanto dei catalani (il gol di Griezmann). La partita dell’8 agosto non avrà un tema tattico differente da quella a Fuorigrotta, perché le linee strette mettono in difficoltà Messi e compagni: il Napoli è obbligato a segnare per passare il turno, ma se quegli stessi uomini ripetessero la prestazione di cinque mesi fa avrebbero alte chance di qualificarsi.



Il turnover attuato alla ripresa della stagione potrebbe aver chiarito gli ultimi dubbi del tecnico e della società sui giocatori da riconfermare e quelli da cedere perché il loro rapporto col Napoli si è ormai esaurito: è il caso di Allan e Milik mentre una riflessione va fatta su Lozano, che oggi a Parma - quart’ultimo appuntamento di campionato - potrebbe essere schierato da prima punta perché il centravanti polacco è squalificato e Mertens, dopo il lieve infortunio di domenica scorsa, va preservato dato che il Barcellona si avvicina. Gattuso debuttò sulla panchina azzurra un girone fa, perdendo in casa contro il Parma per due errori della difesa all’inizio della partita e in pieno recupero. La formazione base non si discostava molto da quella che ha poi consentito al Napoli di crescere sul piano del gioco e dei risultati ma vi è stata una trasformazione fisica, tecnica e mentale. Rino ha avuto una media punti di 1,8 (35 in 19 gare) mentre il predecessore Ancelotti si era fermato a 1,4 (21 in 15). Da fine gennaio, si è vista una crescita costante, soltanto nelle ultime settimane sono riemerse prestazioni che preoccuperebbero in condizioni normali e certamente non sono quelle dell’attuale tribolata stagione. In queste ultime partite di allenamento Gattuso sta lavorando sulla mentalità della squadra ma anche sul corretto posizionamento, sull’aggressività, sulla compattezza e sulla precisione al tiro. Ci si prepara così per la super sfida con l’obiettivo di realizzare l’impresa e di volare a Lisbona per la fase finale di Champions League, a cui aspira anche la Juve, vicinissima al nono scudetto consecutivo, il primo per Sarri, che lo conquisterà proprio con la squadra a cui lo stava per soffiare due anni fa, quando era il Comandante che eccitava le folle a Napoli.



Bisogna lavorare sulla fase realizzativa in queste ultime quattro partite. Il Napoli è la seconda squadra per numero di tiri in porta (255) e ha segnato 55 reti: percentuale del 21 per cento. Nella seconda partita più importante della stagione, dopo la finale di Coppa Italia, non saranno tante le occasioni che concederà il Barcellona ed ecco perché gli azzurri devono allenarsi a non sbagliarne troppe. © RIPRODUZIONE RISERVATA