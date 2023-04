Ci risiamo. Stanno tornando I maestrini della napoletanità. Ora che “la cosa” potrebbe essere vicina, ora che ci si prepara alla festa, ecco che qua e là spuntano a spiegarci come tenere a bada certe sregolatezze emotive di cui saremmo preda.

È una trita diatriba ed è storia vecchia, risalente ai tempi del Grand Tour, quando i viaggiatori inglesi dipingevano Napoli come the noisest city in creation, la città più rumorosa del creato. I comportamenti chiassosi farebbero il paio con le celebri copiose lacreme napulitane che a dire dei suddetti maestrini i tifosi del Napoli avrebbero sempre pronte in tasca. E che sarebbero sgorgate in profluvio - per esempio - di fronte a un fallo non fischiato o a un rigore non concesso (ma chi ha fatto storie, anche se il rigore contro il Milan in Champions c’era?). Insomma a qualcuno che ci osserva, di norma lontano da Napoli e a lei estraneo, ora scappa di impartirci lezioni sulla lacapriana differenza tra l’esibizione da sceneggiata della napoletaneria e l’appassionata intelligenza della napoletanità. E insegnamenti su come ridere e gioire, come piangere, come commuoverci e come festeggiare. Ma a quale altra comunità, di quale altra città, per quale altra squadra di calcio, viene destinato lo stesso trattamento? Quando mai, in occasione di festeggiamenti per lo scudetto a Torino, Milano o Roma si è balzati in cattedra con il ditino alzato per istruzioni preventive su come comportarsi?

Bando ai vittimismi, per carità. E che non sembri, questa, la difesa sudista di un’identità non priva di aspetti a dir poco problematici. Però disturba la ciclicità di certi commenti sulla città che, quando è come oggi sulla bocca di tutti, sembrano ispirati a un sottaciuto pregiudizio venato di una cosa spiacevolmente simile al razzismo: non siamo noi che siamo malpensanti, siete voi che siete napoletani.

Ricordate la morte di Pino Daniele, con il flash mob spontaneo a piazza del Plebiscito e la città stretta intorno al suo magnifico interprete nel giorno del funerale? Anche allora ci si accusò di retorica tracimante, ci fu chi scrisse che come sempre ci scappava la sceneggiata. E singolarmente, a muovere simili rilievi furono anche commentatori solitamente attenti a tenere a bada i luoghi comuni, i sentimenti malevoli, a cogliere gli aspetti identitari delle comunità. Peccato che loro non fossero in piazza, quelle volte. Avrebbero visto e sentito napoletani di ogni età e gruppo sociale piangere e cantare una specie di inno collettivo inventato su due piedi a base di spezzoni di canzoni, diffusi nell’aria in un rito spontaneo senza retorica come possono esserlo i blues dei neri d’America. Era il “rumore di città” che a qualcuno dà fastidio, cantato da una folla che metteva insieme la gente variegata dell’antico palazzo napoletano descritto da un nostro grande concittadino, lo storico Giuseppe Galasso (quanto esulterebbe se oggi fosse ancora con noi…): i poveri ai piani bassi e via via, salendo nei successivi piani, i ceti più elevati fino alla nobiltà. In quella folla, a volte prevale la plebe dei lazzaroni portatori di pericolosità sociale. Ma se quella folla trova in sé stessa un fattore unificante, allora sa essere popolo. E sa dispiegare una forza di appartenenza unica e assai ricca.

Certo sarebbe il caso che i napoletani sentissero quel senso di appartenenza per ben altre cose e non solo per il tifo. Ed è colpa della politica se ha perso il potere attrattivo in passato capace di cementarlo. Ma come non vedere la grande occasione legata a questo momento? Napoli sta dando prova, tramite la sua squadra, con i giocatori, con De Laurentiis e Spalletti, di capacità manageriali invidiabili. Di senso della collettività. Di strategie e scelte oculate. Il Comune e la prefettura lavorano a un piano per i festeggiamenti articolato e studiato a fondo, dopo aver chiesto e ottenuto un rinvio della partita molto opportuno. Ora si tratta di fare tesoro di tutto ciò, comunque vada oggi o domani. Di portare il ritrovato senso di comunità nella sfera dei comportamenti pubblici, di farlo crescere fino a diventare senso civico, battaglia per la legalità in ogni campo (anche tra i tifosi). Intanto, senza il complesso di chi si sente i riflettori addosso ma per noi stessi, cerchiamo di dare il meglio anche nella gioia, se gioia ci sarà. Senza devastare, vandalizzare, sporcare, magari impegnandoci a rimuovere le plastiche bianco- azzurro subito, a cose finite. In ogni caso senza vittimismi, senza lacreme napulitane perché chi le piange è perdente mentre invece noi…