Fa un certo effetto uscire dalla proiezione al Mercadante del documentario “Le quattro giornate in Napoli”, in occasione dell’ottantesimo anniversario, e visitare - a pochissimi passi - il luogo in cui Giovanbattista Cutolo è stato assassinato da un balordo all’alba del 31 agosto. Viene da pensare che qui la guerra non è mai finita, anche se ha cambiato forma. Viene da pensare che forse, ottanta anni fa, questi due ragazzi avrebbero potuto combattere dalla stessa parte, contro i nazisti, oppure, il giovanissimo omicida avrebbe potuto armarsi e partecipare ai combattimenti nelle strade di Napoli, come Gennaro Capuozzo, anche per Giogiò. Oggi invece questi due ragazzi, in una notte tragica, si sono trovati ai lati opposti di un fronte di guerra in cui un esercito combatte le brave persone del suo stesso popolo.

Viene da pensare che Napoli sia capace di unirsi e cacciare un nemico esterno, benché spietato, ma non di lottare contro un cancro che ha dentro di sé, e che tante conseguenze nefaste produce sul corpo della città.

Ma torniamo a quella tragica notte. Giovanbattista Cutolo è un giovane musicista, che ha nella testa la sua arte, la voglia di coltivare la sua passione e il suo talento, impegnato nella vita, che si mantiene negli studi lavorando in un pub fino a tardi, come tantissimi hanno fatto prima di lui, con una ragazza e molti amici, con buoni valori di rispetto delle regole, disciplina, legami sociali positivi, voglia di costruirsi un futuro e di rendersi utile alla comunità, magari restando a Napoli, la sua città.

Invece che cosa c’è nella testa dell’assassino di Giogiò? C’è forse il desiderio di fare rapidamente carriera nell’ambiente criminale in cui è cresciuto, nonostante abbia solo sedici anni e dovrebbe andare a scuola. Possiamo immaginare che nel quartiere in cui è vissuto cominci a dare prova di capacità intimidatoria, di prepotenza, di imporsi e sottomettere gli altri. Anche con le armi. E cerca la sua occasione per mostrarsi un capo implacabile. Pensa di trovarla quella notte, con quel gruppo di bravi ragazzi, ai quali imporre la sua legge, costi quel che costi.

Un futile motivo di parcheggio scatena una rissa in un locale, più che altro il desiderio di umiliare delle persone: potrebbe finire lì, invece qualcosa induce l’assassino a usare l’arma che ha in tasca, colpendo Giovanbattista con tre colpi alla schiena.

Cosa accade? Difficile dirlo. La banalità del male di giocare alla guerra, l’idea di cancellare un affronto ritenuto imperdonabile, l’odio profondo per ciò che quei giovani perbene rappresentano. Forse tutte queste cose insieme. Ma forse l’ultima, più di tutte.

La madre di Giovanbattista l’ha detto. Ma l’hanno detto anche gli abitanti del quartiere di Ponticelli, coinvolti nel progetto teatrale Exaudi, messo in scena il 14 e 15 settembre tra i bipiani prefabbricati di via Isidoro Fuortes.

Una rappresentazione che nasce come supplica affinché la promessa del Comune sia mantenuta e nuove case nascano al posto degli alloggi provvisori sorti nel dopo terremoto del 1980, ma che sono ancora lì, abitati da napoletani poveri, immigrati, persone in difficoltà.

Viene invece fuori un messaggio molto più forte.

La delinquenza, organizzata e individuale, sguazza nella miseria, nello squallore, nell’indigenza e nella dipendenza.

Più di ogni altra cosa essa teme che dove spadroneggia possa nascere dignità, legalità e soprattutto bellezza. La semina della bellezza, dicono con grande forza espressiva gli abitanti dei bipiani di Ponticelli, è la cura per un futuro migliore, a cominciare da abitazioni degne di questo nome.

Dopo appena trenta giorni, il luogo della morte di Giovanbattista ha solo pochi fiori, qualche foto, il ricordo dei familiari e degli amici. Non basta, occorrerebbe almeno una lapide, che potrebbe recitare grosso modo così:

All’alba del 31 agosto 2023, in questo luogo, la mano armata di un minorenne colpisce con tre colpi tutta la bellezza di Napoli, incarnata nella tragica occasione da Giovanbattista Cutolo, giovane promessa della musica, della cultura e della civiltà.

Come ottanta anni fa, con le Quattro Giornate, anche oggi Napoli vuole liberarsi del male che l’ha invasa, seminando la bellezza in tutti i quartieri, a partire dai più derelitti e abbandonati.

Ad imperitura memoria le istituzioni pongono, affinché tali atti non abbiano più ad accadere, e come monito, impegno, missione alla rinascita e alla guarigione della Città.