Ha ragione il direttore del Mattino: la situazione di Napoli meriterebbe un titolo che non si può usare, “Fate presto”. Ed ha ragione Stefano Piedimonte a scrivere che il primo assassino di Napoli è chi ne nasconde i problemi, nella migliore delle ipotesi per malintesa cura della immagine e della dignità della città, che è il modo migliore per perderla: nascondere la polvere sotto il tappeto.

Non avendo mai praticato questo approccio, penso di avere qualche titolo a intervenire sul tema. So bene che l’esercizio della critica pubblica è esercizio difficile in questa città, praticamente da quando ho uso di penna, cominciato su questo giornale più o meno da mezzo secolo. Ed è esercizio difficile perché immediatamente inquadrato non come contributo alla costruzione di una mappa cognitiva dei problemi da affrontare, ma come critica a chi è al comando di turno. Questa insofferenza è un pezzo del problema di Napoli. Sempre pronta a vantare i passati primati oggi abbassati alla “mano di Dio” di una vittoria nel pallone. Infastidita e taciturna quando si ascolta la “lagna” che le cose non vanno proprio bene, come sanno tutti gli esperti navigatori del vivacchiare, di cui parla Piedimonte con Malaparte, di questa città.

Una Sirena ormai mal celebrata, che è piuttosto un volto di Medusa che ti pietrifica se la guardi in faccia. E confesso ormai la mia allergia a sentire per l’ennesima volta che sarà la cultura a salvare Napoli. Mi si permetta di dire (a me che per interesse di ceto dovrei unirmi al coro) che la salvezza di Napoli non passa per la cultura, né alta, né bassa. Cultura alta e cultura bassa ci sono da sempre e non è cambiato niente. La salvezza di Napoli passa per un’etica civile, a cominciare da quella di scelte politiche e amministrative non conniventi con le cose come vanno. Anzi, francamente dissidenti. E quindi anche “impopolari”, perché non consensuali con la città che deve finire, se non vogliamo piangere un ragazzo come Giovanbattista; o assistere a un’atrocità a settimana, come a Caivano.

D’altro canto, la prova del nove che con la cultura non si risolvono i problemi di Napoli è il nesso anche cronologico e spaziale tra la Venere di Pistoletto e l’assassinio di Giovanbattista. Non servono cento Veneri, ma la marzialità di un controllo del territorio che non guarda in faccia a nessuno. Immagino l’obiezione di chi non vorrà capire. Ma la scuola, la formazione è cultura. Propongo un distinguo: la scuola e la formazione non sono cultura – quella che non “salva” – ma il presupposto della cultura. Sono un obbligo costituzionale da assicurare ai ragazzi, e come tale una concreta azione politico-amministrativa che garantisca nello specifico l’osservanza dell’obbligo scolastico a tempo pieno in tutta la città. Anche nei quartieri bene, dove lo stile di vita di consumo “movidaro” del proprio tempo non conosce distinzioni di ceto.

Ci sono pene risibili ai genitori per l’evasione dell’obbligo scolastico, così come pure viviamo il paradosso di minori, poco più che bambini in molti casi, “non accompagnati” in giro a ogni ora del giorno e della notte. Forse è venuto il momento di normare che se un sedicenne compie un reato da adulto meriti pene da adulto. E se è un minore di questa età, siano i genitori a risponderne in solido con i minori che non hanno accompagnato nei distretti della movida, che disgregano da anni la vivibilità della città. C’è bisogno di un’azione di lobby sul governo per misure di questo tipo. Basta con un lassismo di sorveglianza sociale – familiare e educativa – che genera mostri “soggettivamente” senza colpa di cui si celebra la redenzione in fiction dedicate. Noi abbiamo bisogno di prevenire il bisogno di redenzione. La Notte dell’Innominato è un caso letterario. I “bravi” in giro sono troppi. E Renzo e Lucia non possono essere affidati alla Provvidenza. Certo, qui stiamo parlando di un enorme problema di bonifica sociale ed economica del territorio. Di far arrivare i Lep a Caivano, piuttosto che l’autonomia differenziata, perché il Parco Verde non vedrà risolti i suoi problemi solo con una piscina affidata alle Fiamme Oro o un bene confiscato, più o meno ben utilizzato. Però prima di avere una visione della città e i mezzi per realizzarla, perché per fare una cosa del genere nelle aree metropolitane c’è bisogno di punti di Pil, qualcosa si può fare.

Se l’unica industria di questa città è il consumo turistico che la usura, che gli sta mangiando persino il basalto della pietra lavica, per cui non ci sono più cave, e in subordine il giro d’affari della movida, almeno li si renda sostenibili. Per questo non ci vogliono poste di bilancio che non ci sono, ma poste di decisionismo politico-amministrativo. Ad esempio, si chiudano al traffico, dove sia possibile, nel fine settimana tutti i distretti del divertimento, e alla mezzanotte si chiuda tutto. Si sradichi l’economia del parcheggio abusivo di sostegno logistico all’economia tardo serale e notturna, evitando per altro l’accumulazione primitiva di capitali ai circuiti perversi di questa economia. Si chiedano rinforzi importanti per l’ordine pubblico e le si impieghi largamente in borghese. Abbiamo bisogno di una città occhiuta, non di una città ad occhi chiusi, che ad ogni morto monta il presepe del “pastore a meraviglia”. Se neanche questo si può fare, allora ditecelo. E così ognuno potrà decidere se fuggire o restare. E risparmiateci il “coraggio” di restare. C’è chi non se lo può permettere, o è obbligato a restare. Lo dice uno che è restato.