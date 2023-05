Per un giorno l’azzurro della celebrazione per il terzo scudetto del Napoli lascia spazio al rosa del Giro d’Italia. La città ha ancora voglia di fare festa con lo sport e si prepara a dare un’accoglienza trionfale alla carovana dei girini che torna a Napoli per il secondo anno consecutivo, «evento rarissimo - ha sottolineato il sindaco Manfredi - segno che la nostra città ha lasciato una traccia profonda nella vita di questa gara».

Oggi niente scuola per gli studenti delle municipalità che verranno toccate dal percorso del Giro, la Quarta e la Sesta: la decisione è stata presa all’ultimo momento, nella giornata di ieri, per evitare difficoltà logistiche nel raggiungimento degli istituti nel giorno in cui tante strade verranno vietate al traffico e gli spostamenti saranno estremamente complessi.

Un sospiro di sollievo per i (tanti) ragazzi che avevano già deciso di marinare la scuola per vivere da vicino l’emozione del Giro d’Italia, anche se tanti, da tutti gli altri quartieri di Napoli, hanno già annunciato che oggi non saranno in classe nemmeno negli istituti dove le lezioni non sono sospese: l’occasione di assistere dal vivo a una manifestazione così importante è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire, così hanno chiesto comprensione ai docenti.

Sarà la piazza-simbolo di Napoli ad accogliere i ciclisti che partiranno proprio dal Plebiscito. Lo start verrà dato alle 12.55 ma l’intera mattinata sarà dedicata alla manifestazione. In piazza sarà possibile vedere da vicino i ciclisti che si raduneranno prima della partenza e si potrà vivere l’emozione del pre-corsa, anche se la grande festa del Giro d’Italia è prevista nel pomeriggio sul lungomare.

Il percorso nel territorio del Comune di Napoli non sarà lungo: la corsa si avvierà verso via Marina, poi svolterà su via Gianturco, via Galileo Ferraris, via Argine e si allontanerà dal capoluogo. Il percorso abbraccerà il Vesuvio, poi si arrampicherà sul valico di Chiunzi e scivolerà verso la costiera per ripresentarsi a Napoli attraverso Torre del Greco e Portici. L’arrivo, dopo aver ripercorso via Marina, è fissato sul lungomare, all’altezza della Rotonda Diaz quando saranno trascorse poco più di quattro ore dalla partenza. Proprio in concomitanza con la zona del traguardo sarà allestito il villaggio del Giro per accogliere gli appassionati di Napoli. L’area sarà aperta dalle 14, l’offerta è varia e gioiosa: dedicata a chi ama le bici, ma non solo, pensata per chi vuole trascorrere un tempo d’immersione nel mondo della corsa rosa che non smette mai di affascinare.

La tappa Napoli-Napoli del Giro d’Italia richiederà un po’ di pazienza agli automobilisti napoletani. A Partire dalle 10.30 di oggi scatteranno rigorosi divieti di circolazione lungo tutte le strade del tracciato seguito dai ciclisti e anche sulle vie che attraversano quel percorso. Ci saranno anche severissimi divieti di sosta e sarà proibito anche l’attraversamento pedonale nelle strade dove transiterà la carovana dei ciclisti. A sorvegliare sul corretto funzionamento della macchina organizzativa locale, ci saranno 550 agenti della polizia municipale (ieri ne sono stati in azione altri cento per un totale di 650 vigili impegnati per il Giro), dieci carri gru per portare vie le auto in divieto, e saranno disposti 250 blocchi stradali invalicabili per evitare interferenze con il passaggio dei ciclisti.