Napoli, addio al giudice Numeroso: «È stato un esempio di equilibrio»

Mite, disponibile, generoso. Ma anche capace di decidere, di assumersi la responsabilità delle proprie scelte, come uomo, come magistrato e come manager. È questo il ricordo di Raffaele Numeroso, morto due giorni fa, dopo un periodo di malattia (non collegato al corona virus). Era nato ad Aversa nel 1933 ed aveva alle spalle una lunga carriera di magistrato, vissuta sempre all’insegna delle doti di equilibrio e di competenza. In magistratura dal 1959, era stato studente del liceo «Domenico Cirillo» e nipote del deputato Raffaele Numeroso, originario di Lusciano, e membro dell’assemblea Costituente. Garante del Contribuente per la Regione Campania. Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano gli conferì la nomina di Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nel 2008 era andato in pensione, ma non aveva abbandonato il mondo giudiziario. Era rimasto legato ai valori della formazione e degli approfondimenti tematici, svolgendo un ruolo propulsivo nel comitato scientifico della fondazione Castelcapuano. È stato procuratore generale a Perugia, dal 2002 al 2008 è stato presidente della corte di appello di Napoli. Un ruolo decisivo, in un periodo complesso, legato alla necessità di portare a termine il trasferimento degli uffici di alcune sezioni civili dal vecchio tribunale di Castelcapuano al Tribunale di Napoli. Anni di riorganizzazione, vissuti sempre all’insegna del dialogo e e del confronto, come ricordano colleghi e avvocati di quella stagione.



Spiega al Mattino Antonio Buonajuto, giudice in pensione, che prese il testimone alla guida della corte di appello di Napoli: «Non si è mai risparmiato nel darmi consigli o nell’ascolto della posizione di tutti. Una persona mite, perbene, capace di grandi slanci di genorosità e disponibilità. Anche quando abbiamo dato vita alla fondazione Castelcapuano, per tutelare un pezzo della nostra storia e del nostro patrimonio, ho sempre avuto al mio fianco la sua presenza, con un ruolo dinamico in seno al comitato scientifico. Oggi accettiamo la sua morte con un carico di tristezza reso ancora più grave dal fatto di non poterlo salutare degnamente, come avrebbe meritato. Ci auguriamo di poterlo fare al più presto, quando cesserà l’emergenza sanitaria».



Parole cariche di commozione anche da parte dell’attuale presidente di Corte di Appello Giuseppe De Carolis di Prossedi, che assieme agli altri vertici del distretto napoletano ha firmato un necrologio sul Mattino per ricordare la statura di Raffaele Numeroso: «Scherzosamente, quando ci salutavamo, mi diceva che ero come se fosse mio nonno, dal momento che ho preso il suo posto dopo Antonio Buonajuto. Era una persona gentile e raffinata, di profonda preparazione e cultura, oggi più che mai sento il peso del testimone raccolto e del lavoro che siamo chiamati a svolgere senza più la presenza di chi ci ha preceduti».



Spiega Francesco Caia, che è stato presidente dell’ordine degli avvocati di Napoli, nello stesso periodo in cui Numeroso era ai vertici della Corte di Appello: «Ha sempre rispettato l’avvocatura, una persona che sapeva ascoltare prima di prendere decisioni, mai sopra le righe, rappresentava bene l’istituzione che presiedeva». Lascia la moglie Gina, le figlie Virginia e Rosy, i nipoti Benedetta, Vittoria, Giulia, Chiara ed Antonio.

