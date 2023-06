Una reazione e, al tempo stesso, una presa di coscienza. Qualcosa si muove nei piani alti delle istituzioni napoletane. La riunione in prefettura dell’altro giorno, con al centro del tavolo la necessità di una strategia comune e sinergica sui grandi eventi, è il segno che ci sono la consapevolezza e il sentimento dell’urgenza di una vera pianificazione, di una sinergia di sistema, e anche eventualmente di una linea dura, decisa, contro chi non collabora, per non vanificare la grande occasione che Napoli ha di mostrarsi alla vetrina internazionale non solo come una città di bellezza e tipicità ma anche come un luogo che sa fare le cose, che sa fare stare bene, sa organizzare, sa proteggere e tutelare chi ci viene.

Non è scontato, salutare come una buona notizia anche la sola volontà di avviare una pianificazione strategica, a un nuovo metodo. Non lo è perché abbiamo assistito per troppi anni a una deregulation di fatto, a un lasciar fare, a una tendenza ad assecondare lo spontaneismo, che nella migliore delle ipotesi conduceva a un certo, magico equilibrio della buona volontà, nella peggiore a una vera anarchia del caos. Invece, si vede una nuova consapevolezza ed è confortante. Mettere mano, per esempio, a un coordinamento e a un sistema di pianificazione, dove ognuno faccia la sua parte, è la base di un nuovo sistema. Il trasporto pubblico locale, chiamando alla responsabilità sociale anche i sindacati; i tassisti, che sono titolari di una licenza pubblica e non possono invocarla quando gli conviene e dimenticarla quando non gli conviene; altri attori del trasporto regionale, che devono cooperare nell’interesse comune, e anche infine l’impresa privata che, benché libera, va vincolata a un sistema di regole e di responsabilità.

Non si può far pagare 50 euro qualche ora di parcheggio privato, ha detto giustamente il prefetto Palomba. Non sarà naturalmente facile mettere le mani in una situazione così complessa, a tratti calcificata, come quella napoletana. Troppe le falle, molte le difficoltà, problematiche le soluzioni. Ma che ci sia consapevolezza è già una notizia. O si affronta il nodo dei nodi – cioè diventare capaci di essere una grande città moderna e funzionale, che si organizza, pianifica e coopera – oppure anche questo straordinario treno di nuova visibilità di Napoli nel mondo, questa ritrovata centralità nell’asse tra Europa e Mediterraneo, questa forza della città che periodicamente sembra risorgere dalle sue ceneri e tornare a splendere, rischia di essere vanificato. E non potremmo prendercela con nessun altro che con noi stessi.