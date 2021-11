Napoli, gufi vade retro: noi primi e imbattuti

Imbattuti. Dodici partite di cui la metà in trasferta, svariate insidie, molti imprevisti e qualche pesante svista arbitrale. Eppure imbattuti. Se sulla carta stampata non risultasse inelegante lo scriveremmo a caratteri cubitali, ci limitiamo a ribadirlo un’altra volta: imbattuti, cioè mai sconfitti, mai usciti da un campo a mani vuote. No, neanche domenica scorsa, casomai qualcuno non se ne fosse accorto: è un’ovvietà ma bisogna insistere,...

