Facciamo un gioco. Bendiamoci gli occhi e usciamo di casa. Teniamoci forte alla ringhiera e scendiamo piano ogni gradino. Apriamo il portone. Poi, avventuriamoci in città, e facciamolo con gli occhi chiusi. Come se fossimo ciechi. Proviamo a capire cosa significa avere un problema fisico – grande o piccolo che sia – per le strade di Napoli. Cosa significa percorrerla da non vedenti, o su una carrozzina, o anche solo con un bastone, claudicando, immaginando dove qualcuno abbia potuto mai pensare di parcheggiare la sua auto, magari a ridosso di uno scivolo oppure di un gradino oppure senza lasciare il minimo spazio oppure addirittura davanti al nostro stesso portone, impedendoci non di muoverci ma addirittura di uscire.

Proviamo, come hanno fatto i due giovani presidenti di Municipalità, ad attraversarla come se ci mancasse anche solo una delle funzioni a cui siamo così abituati da non accorgerci più di averle. Proviamo a esercitare strenuamente il nostro diritto di muoverci, cercando i percorsi che per legge, e anche per morale, dovrebbero essere tracciati, e lasciati liberi, per chi non può agire come tutti gli altri. Proviamo a farlo a Napoli e poi diciamocelo da soli, che non siamo una città amica di chi è in difficoltà. Che anzi, gli siamo nemici. Napoli, città nemica della disabilità. È amaro, dirlo, ma è purtroppo vero.



Sono anni che associazioni e operatori del sociale impegnate sui temi della disabilità denunciano l’impossibile condizione di vivere la città da parte di chi ha un problema fisico. Che tu sia un non vedente o ti muova su una carrozzina, uscire e tentare di vivere la tua vita a Napoli è una vera impresa. Lo è perfino in compagnia di qualcuno, figuriamoci – come pure sarebbe pieno diritto – da soli, utilizzando i formidabili strumenti della tecnologia, che però poco possono rispetto a certi muri. Non solo la morfologia della città, che di certo non aiuta, ma le mille barriere architettoniche, l’assenza di percorsi dedicati, la mancanza di una segnaletica specifica di supporto, il malfunzionamento frequente delle attrezzature nelle strutture e sui mezzi pubblici, e infine questa insopportabile anarchia napoletana, dove ognuno fa un po’ quello che gli pare, e dove chi può agire solo quello che riesce ad agire, prende colpi – non solo metaforici – e alla fine è spinto a restare a casa, finendo mortificato due volte: la prima per il destino amaro di convivere con una difficoltà, la seconda per i mille ostacoli che la città semina sul terreno, sia rispetto alla mancata rimozione delle barriere, sia per la costante creazione di nuove. “Mettiti le mie scarpe – scriveva Pirandello – percorri il cammino che ho percorso io. Vivi i miei dolori”. E allora, per capirlo davvero, bisogna ascoltare proprio i loro racconti, e non solo i numeri impietosi, e glaciali, delle statistiche. Il sito diversamenteagibile.it è nato proprio per scambiarsi racconti di accessibilità a strutture ricettive, turistiche, di viaggio.



Una community di consigli, di notizie, e anche di protesta spesso dolente. Lucia, per esempio, che in carrozzina da Genova è venuta a visitare Napoli, descrive così la sua esperienza: «visita in pullman nella zona panoramica della città (da mozzare il fiato!), dopodiché si scende per dirigerci verso piazza del Plebiscito. I marciapiedi hanno gli scivoli, ma son stretti, scomodi e ripidi (io personalmente non ce l’avrei fatta a girare da sola)». Poi un salto al bar per un caffè, in un locale molto noto del centro. «Qui – scrive Lucia - doppia brutta sorpresa: gradino alto per entrare e bagno non accessibile in fondo a un lungo piano di scale». Sono decine i racconti di questo tono. Gradini, auto parcheggiate male, scooter sui marciapiedi, paletti, bagni non accessibili, autobus senza pedana. Un vero e infinito quaderno di dolore che è l’altra faccia, forse quella più importante, del tanto celebrato e purtroppo quasi del tutto mancato impegno sociale.