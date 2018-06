Napoli, il nuovo caporalato su Facebook: 70 euro a settimana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 2 Giugno 2018, 22:50 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2018 22:50

Inutile perderci tempo, quella cifra proprio non salta fuori. Si può chiedere, supplicare, insistere fino allo stremo: la retribuzione è argomento tabù. Se ne parlerà soltanto alla fine del colloquio, se non addirittura dopo la settimana di prova. «Non è proprio il caso di dirlo prima», dicono. Eppure, a sentire chi invece agli appuntamenti si è presentato, il motivo è uno solo: se la paga fosse specificata dall’inizio nessuno si candiderebbe per quelle cifre che sono praticamente una presa in giro. I turni sono infatti quelli di un full time (con qualche ora extra da mettere in conto, «tanto se davvero hai bisogno di lavorare un piccolo sforzo puoi farlo»), lo stipendio invece è una paghetta: 70 euro a settimana, 120 nel migliore dei casi. Tutto in nero e con periodo di prova rigorosamente gratis. È il sottobosco del mercato del lavoro, ma traslato (con tutti i suoi orrori) nel mondo digitale: oggi il dipendente lo si cerca su Facebook. E più è affamato, meglio è.