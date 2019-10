Napoli, il processo d'involuzione non si ferma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 22:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il processo di involuzione del Napoli sul piano del gioco, al di là dei risultati, non si ferma. Da Genk gli azzurri tornano con l’amarezza di non aver conquistato la vittoria che li avrebbe avvicinati agli ottavi Champions. Non era un avversario morbido e tuttavia neanche irresistibile, quello belga. Il Napoli non è rimasto a guardare, ha creato palle gol nel primo tempo (tre pali e respinta del tiro di Koulibaly sulla linea) e ripresa (il colpo di Callejon) ma non è riuscito a concretizzarle: un difetto...